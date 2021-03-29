Ведущая российского "Первого канала Екатерина Стриженова во время прямого эфира упала и сломала себе руку.
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Эпизод произошел в эфире программы "Время покажет", студия обсуждала вопросы, связанные с Крымом и Украиной. На видео инцидента можно видеть, что ведущая кричит что-то о "пересмотре истории" и активно жестикулирует. Затем объявляет перерыв на рекламу, делает шаг назад, но оступается и падает.
Соведущий Стриженовой Руслан Осташко объяснил происшествие ее эмоциональностью.
«В студии было очень напряженно. В этот момент Екатерина объявила о перерыве на рекламу. Она часто очень близко к сердцу все воспринимает, видимо так произошло и в этот раз. Она задумалась, оступилась и упала. В итоге травма руки, перелом. Сейчас она в больнице», – цитирует его слова "Газета.Ru".
Отмечается, что в эфире обсуждались заявления украинского правительства о деоккупации и реинтеграции Крыма в состав Украины.
Видео инцидента, тем временем, активно обсуждают в сети.
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