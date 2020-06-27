Россиянин незаконно пересек границу Украины, поскольку не хотел в армию (видео)
Вчера, 26 июня, вблизи границы Украины, в районе н. п. Лукашовка Великописаревского района, пограничники Сумского отряда задержали 19-летнего жителя российского Урала, который пешком незаконно пересек российско-украинскую границу вне пунктов пропуска.
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Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.
При выяснении обстоятельств правонарушения молодой человек пояснил правоохранителям, что он следовал в Украину с целью трудоустройства.
Также признался, что не желает быть призванным на военную службу в российской армии. Именно поэтому решил податься в Украину. Надеялся, что пройдет незамеченным, но не так случилось, как планировалось.
Поэтому за незаконное пересечение государственной границы Украины решением суда иностранец привлечен к административной ответственности.
Кроме того, в отношении его вынесено решение о запрете въезда на территорию нашей страны сроком на 3 года. Сейчас молодого россиянина принудительно возвратили на территорию РФ.
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