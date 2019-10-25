Бойня в российской воинской части: подозреваемый с детства мечтал служить в армии

О своей мечте стать военным он рассказал российским журналистам еще в 2013 году.

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, который расстрелял восемь сослуживцев и еще двоих ранил в воинской части поселка Горный Забайкальского края Российской Федерации с самого детства мечтал стать военным.

Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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По информации издания, Шамсутдинов еще в юном возрасте пять лет подряд ездил в военно-патриотические лагеря, где принимал участие в спортивных турнирах, пейнтбольных поединках, был участником тактических игр.

О своей мечте стать военным он рассказал журналистам информационного агентства «Тюмень медиа» еще в 2013 году.

«С детства мечтаю о военной службе, после школы буду поступать в военное училище», - рассказывал Шамсутдинов.

Как сообщается в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва», попасть в училище Шамсутдинову не судилось, а в армию он пошел по призыву.

Напомним, в России в пятницу, 25 октября, военнослужащий открыл огонь по сослуживцам, в результате чего восемь человек погибли, двое получили ранения.

Как сообщал Telegram-канал Life Shot, ссылаясь на источник в воинской части в поселке Горный, солдат-срочник заявил, что не жалеет о содеянном.

В Минобороны России предположили, что причиной стал нервный срыв, возникший у срочника на фоне личных проблем.