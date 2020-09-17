Напав на него в прихожей его квартиры, она ударила родственника камне по голове. А когда он упал, нанесла еще шесть ударов.

В российской Мурманской области 18-летняя жительница города Ковдор забила до смерти своего прадеда-ветерана, когда пыталась ограбить его дом.

Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на управлении Следственного комитета России по Заполярью.

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Преступление произошло в июле 2019 года. Девушка хотела найти спрятанные деньги у 94-летнего прадеда, ветерана Великой Отечественной войны. Напав на него в прихожей его квартиры, она ударила родственника камне по голове. А когда он упал, нанесла еще шесть ударов.

Обыскав помещение и не обнаружив там денег, внучка скрылась с места преступления. Тело нашел сын погибшего. Вскоре, обвиняемую задержали.

Мурманский областной суд признал ее виновной в убийстве с разбоем. Девушку приговорили к 14 годам заключения с ограничением свободы на 1,5 года. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.

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Автор: Наталия Печиборщ