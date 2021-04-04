В России задержали 24-летнюю Юлии Довгаль, которая связывала свою семилетнюю дочь, чтобы она не мешала ей выпивать с новым мужем.
Об этом сообщает Telegram-канал LifeShot.
Читайте такжеНе умеет ходить, отзывается на "кис-кис": в России обнаружили "девочку-кошку" (видео)Полицию во время очередной пьянки вызвали соседи. Они же позвонили родному отцу девочки, чтобы тот побыстрее приехал и забрал дочь.
«Когда мужчина зашел в квартиру к бывшей жене, малышка находилась в одной из комнат со связанными ручками и ножками. Также на её теле было много синяков. Кроме того, девочка истощена», – говорится в сообщении.
По словам соседей, больше всего их шокировало, как отчим девочки хвастался перед ними синяками, которые он ей набивал.
Отмечается, что у задержанной есть еще одна дочь, которая живет с отцом.
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