Она обвинила женщину в сборе разведанных.

В России женщина пожаловалась полиции на работницу "Почты России" из-за украинской фамилии.

Об этом пишут российские Telegram-каналы. Инцидент произошел в поселке Провидения, на Чукотке. 63-летняя Ольга С. возмутилась тем, что работница "Почты России" попросила ее предоставить персональные данные, но не показала "разрешающие документы".

Однако большее возмущение у женщины вызвало то, что персональные данные у нее попросила женщина с украинской фамилией "Логашенко".

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Она заявила полицейским, что работница почты собирает "разведанные" во время войны. Те начали проверку.

Поддержка войны в России

Напомним, что ранее президент Российской Федерации Путин присвоил звание "героя" российскому попу-агенту ФСБ, который призывал россиянок рожать больше детей, чтобы их было не жалко отправлять на войну.

Ранее в сети опубликовали разговор, в котором россиянин называет свою страну жертвой нападения.

По данным The Wall Street Journal, в России после объявления частичной мобилизации значительно упал уровень поддержки войны. Однако вскоре он быстро увеличился.

Недавно в России предложили вырезать из кинолент все сцены с актерами, которые выступили против вторжения РФ в Украину.

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