Происходящее сняли на видео.

На Алтае российский турист устроил стрельбу по коровам, которые паслись возле дороги.

Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

На ролике видно, как мужчина выходит из автомобиля и осуществляет несколько выстрелов в сторону коров. Происходящее снимает его спутник. Как минимум одно животное пострадало.

Видео было опубликовано в Instagram. Сообщается, что стрелявший мог приехать из Новосибирска.

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Предполагается, что мужчина мог стрелять в коров из пневматического пистолета.

Его личность, а также все обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, что ранее одессит застрелил свою собаку из-за того, что она отказалась выполнять его команды.

А во Львове иностранцы зарезали козу и жарили ее на огне в парке.

Автор: Людмила Жерновская