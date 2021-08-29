В Днепре 23-летний мужчина устроил стрельбу возле развлекательного заведения.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
29 августа около 03:00 в полицию поступило сообщение о стрельбе по улице Космической в Соборном районе города.
Предварительно установлено, что 23-летний мужчина совершил несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону двух мужчин. Пострадавшие получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. С места происшествия правоохранители изъяли орудие преступления - пистолет, похожий на травматический.
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Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении. Продолжается досудебное расследование.