Следователи проверяют его причастность к незаконному обороту наркотиков.

В России житель Краснодарского края при задержании обстрелял полицейского из травматического пистолета и отрезал себе язык.

Об этом сообщает управление Следственного комитета России (СКР) по региону.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 318 (применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья) УК РФ.

Отмечается, что инцидент произошел 30 июля. Оперуполномоченный управления по контролю за оборотом наркотиков на улице в хуторе Ленина потребовал остановиться подозрительного мужчину. В ответ на это тот открыл огонь из травматического оружия, а затем скрылся. В результате сотрудник полиции получил кровоподтеки в области бедра и туловища.

Читайте такжеЖаловался на "чип в голове": в России наркоман сбросил сына с пятого этажа (видео)Вскоре потерпевший опознал подозреваемого, им оказался 29-летний местный житель. При задержании он причинил себе телесные повреждения, отрезав часть языка. На данный момент его жизни ничего не угрожает.

Мужчина заключен под стражу. Следователи проверяют его причастность к незаконному обороту наркотиков.

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Автор: Катерина Шварц