Мужчина применил оружие без какой-либо весомой причины, теперь ему грозит тюрьма.

В России мужчина открыл стрельбу по детям, мирно играющим во дворе у дома. Агрессивный 60-летний житель Кировской области попал из пневматической винтовки в ногу маленькому мальчику.

Об инциденте сообщила пресс-служба российской полиции.

60-летний мужчина, проживающий в поселке городского типа Верхошижемье, сидел у себя дома и в окно увидел детей, которые играли во дворе. По неизвестной причине россиянин схватил пневматическую винтовку и бросился на улицу.

По данным полиции, мужчина использовал "малозначительный повод" для начала стрельбы. Он попал 10-летнему ребенку в ногу. У мальчика возникла сильная ссадина и кровоподтек. Дети, естественно, сильно испугались.

Читайте также"Вставили гранату и запенили": сепаратистка опозорилась фейком в духе "распятого мальчика" (видео)К счастью, мужчина не стал продолжать стрельбу, обошлось без более серьезных жертв. Агрессивного россиянина задержали. Теперь ему грозит тюрьма.

По какой причине мужчина решил стрелять в детей и что могло так сильно разозлить россиянина - не сообщается. Однако в сети уже отметили, что агрессия и использование оружие по отношению к детям категорически недопустимы, независимо от ситуации.

Ранее УНИАН уже сообщал, что россиянка выгнала из автобуса ребенка, которому не хватило денег на проезд. Судя по всему, жестокое отношение к детям в РФ совсем не редкость.

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Автор: Полина Кузенко