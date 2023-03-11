В то же время положительно граждане страны-агрессора относятся к Китаю, Индии и Турции.

Среди граждан РФ преобладают негативные оценки в отношении США, Европейского Союза и Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса независимого "Левада-центра". Оно проводилось в феврале 2023 года.

По данным опроса, сейчас отношение россиян к США остается преимущественно негативным - 73%. В то же время доля положительных оценок в феврале составила 14%, тогда как в ноябре прошлого года была 18%.

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Сейчас уменьшается количество россиян, которые положительно относятся к Украине. В ноябре их было 20%, однако уже сейчас их - 17%. Еще 69% (70% в ноябре) оценивают нашу страну негативно.

К Европейскому Союзу граждане РФ также относятся плохо. В частности, только 18% (в ноябре - 21%) респондентов относятся к ЕС хорошо, а негативно - 69% (в ноябре – 68%).

Положительно они оценивают только Китай, Индию и Турцию.

Опрос россиян

Согласно опросам в феврале, 86,7% россиян готовы терпеть продолжение войны в Украине в течение ближайших двух лет. Несмотря на это, граждане РФ не чувствуют оптимизма по поводу будущего своей страны

Стоит добавить, что 80% россиян считают советскую эпоху "хорошим временем".

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