Впрочем, сепаратисты, террористы и пропагандисты решили спасать свою армию.

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин, пропагандист Максим Калашников и сепаратист Павел Губарев в один голос заныли, что Россия находится на пороге военного поражения.

Странное видео с вполне реальными прогнозами появилось в Телеграм-канале террориста. Гиркин и Ко заявили, что будут "предотвращать капитуляцию", создав "Клуб рассерженных патриотов".

Свой манифест Гиркин и его "коллеги" обнародовали 1 апреля - в День дурака.

Видео дня

"Мы создаем "Клуб рассерженных патриотов". Не побоюсь этого сказать, что мы приближаемся к военному поражению", - заявил Гиркин.

Его товарищи повторили фактически то же самое и отметили, что они станут "тем самым последним рубежом обороны".

Критик Гиркин: последние заявления

Гиркин - один из самых активных критиков российского военно-политического командования РФ. Недавно он потроллил бессмысленные и безрезультативные штурмы "Вагнера" в Бахмуте Донецкой области. Потом он спрогнозировал провал российской оккупационной армии в битве за Бахмут.

А накануне Гиркин заявил, что все оккупанты подпадают под статью о военное преступление, поскольку участвуют в войне, которую Путин побоялся объявить официально.

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