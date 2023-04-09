Террорист наконец признал, что "мясорубка" в Бахмуте и в районе Авдеевки для РФ "выходит в очень большой минус".

Террорист Игорь Стрелков (Гиркин) признал, что последние полгода РФ терпит только сплошные поражения. На этом фоне боевик задумался о будущем российского президента Владимира Путина.

В своем блоге Гиркин назвал Путина "по факту еще лидером нации", "пока он не помрет или его не свергнут".

Преступник жалуется, что другого президента у россиян нет, и что Путин "сам создал такую замечательную систему": "Вице-президента у него нет, на посту руководителя Госдумы п*дераст, бабушка сумасшедшая - на посту Сената... Все фигуры, которые формально могут его заменить в случае "не дай бог чего", они все или вообще не популярны, или анекдотичны. Он сам это сделал".

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Гиркин отверг любые "миротворческие операции" российских войск, так как у РФ "большая война с огромными потерями".

"Поэтому когда некоторые идиоты накручивают цифры потерь украинских, они не думают, какие мысли возникают в отношении наших собственных потерь, учитывая, что последние полгода мы терпим одни сплошные поражения на самом деле. Серьезные поражения", - добавил террорист.

Он наконец признал, что "мясорубка" в Бахмуте и в районе Авдеевки для РФ "выходит в очень большой минус" по сравнению с противником: "Это сказки, что мы "перемалываем" украинскую армию, она тоже "перемалывает" нас".

Потери РФ в Украине - последние новости

С начала полномасштабной войны РФ потеряла в боях уже 178 150 тысяч своих военных. Сейчас потери России пополняются в том числе за счет бестолковых штурмов Бахмута, Марьинки и Авдеевки.

Как отметил эксперт Александр Коваленко, Путин бросил в Бахмут уже профессиональные войска: они идут за "вагнеровцами", а потом сами оказываются под артиллерийским и минометным огнем с нашей стороны.

Ранее ВСУ показали последствия одного из таких "мясных" штурмов оккупантов - все поле в трупах российских солдат.

В отчете ORYX подтверждается уничтожение не менее 10 тысяч единиц техники РФ за все время полномасштабной войны. Более 2 тысяч единиц удалось захватить украинским силам.

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