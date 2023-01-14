Провоенная российская аудитория с восторгом отреагировала на сегодняшний удар оккупантов по многоэтажке в Днепре, вследствие которого погибло как минимум пять гражданских лиц.
Некоторые рашистские паблики начали сочинять невероятные истории, что атака, мол, была осуществлена не российскими войсками, а самой Банковой.
В больном воображении врага, трагедия в Днепре якобы выгодна Украине, чтобы получить от Запада больше помощи. Эти сказки уже успели обнародовать подконтрольные ФСБ Telegram-каналы типа "Лисичанск – колыбель Донбасса".
"Взрыв подъезда произошёл изнутри, возможно - газовые баллоны. Очевидец находился рядом с пострадавшим домом. Возможно - это украинская провокация в стиле "Бучи", - пишут рашистские паблики.
Другие россияне призвали не верить в эти россказни и признаться, что сами бьют по мирному населению. Вместе с тем в ударах по жилым домам они не видят ничего плохого. Наоборот, им это даже больше нравится.
Массированный удар по Украине 14 января – трагедия в Днепре
Днем и вечером 14 января Россия атаковала Украину ракетами. Вследствие ударов обесточен Харьков, проблемы со светом наблюдаются в Ивано-Франковской, Одесской и Львовской областях.
Утром оккупанты также атаковали, вероятно, баллистическими ракетами Киев, целясь по энергообъектам. В результате вечерней воздушной тревоги прилеты по критической инфраструктуре в столице и области не зафиксированы.
В Днепре российская ракета попала в многоэтажку. Взрывом фактично снесен один из подъездов. Число погибших и раненых постоянно растет.
Всего в течение 14 января враг обстрелял две тепловые электростанции ДТЭК, одна из них прекратила производство электроэнергии.