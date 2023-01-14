Россия ударила по жилому дому в Днепре / фото Сергей Дивеев, УНИАН

Провоенная российская аудитория с восторгом отреагировала на сегодняшний удар оккупантов по многоэтажке в Днепре, вследствие которого погибло как минимум пять гражданских лиц.

Некоторые рашистские паблики начали сочинять невероятные истории, что атака, мол, была осуществлена не российскими войсками, а самой Банковой.

В больном воображении врага, трагедия в Днепре якобы выгодна Украине, чтобы получить от Запада больше помощи. Эти сказки уже успели обнародовать подконтрольные ФСБ Telegram-каналы типа "Лисичанск – колыбель Донбасса".

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"Взрыв подъезда произошёл изнутри, возможно - газовые баллоны. Очевидец находился рядом с пострадавшим домом. Возможно - это украинская провокация в стиле "Бучи", - пишут рашистские паблики.

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Другие россияне призвали не верить в эти россказни и признаться, что сами бьют по мирному населению. Вместе с тем в ударах по жилым домам они не видят ничего плохого. Наоборот, им это даже больше нравится.

Фото Реакция русни на удар по Днепру 14 января 2023
Фото Реакция русни на удар по Днепру 14 января 2023
Фото Реакция русни на удар по Днепру 14 января 2023

Массированный удар по Украине 14 января – трагедия в Днепре

Днем и вечером 14 января Россия атаковала Украину ракетами. Вследствие ударов обесточен Харьков, проблемы со светом наблюдаются в Ивано-Франковской, Одесской и Львовской областях.

Утром оккупанты также атаковали, вероятно, баллистическими ракетами Киев, целясь по энергообъектам. В результате вечерней воздушной тревоги прилеты по критической инфраструктуре в столице и области не зафиксированы.

В Днепре российская ракета попала в многоэтажку. Взрывом фактично снесен один из подъездов. Число погибших и раненых постоянно растет.

Всего в течение 14 января враг обстрелял две тепловые электростанции ДТЭК, одна из них прекратила производство электроэнергии.

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