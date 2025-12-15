Чтобы махровые полотенца стали пушистыми после стирки, попробуйте новый метод.

Каждый любитель комфорта рано или поздно задумывается, как смягчить махровое полотенце. Со временем на ворсинках накапливается мыльный налет, из-за чего они становятся твердыми и шершавыми. Для размягчения ткани часто используется уксус или лимонный сок, но есть гораздо более эффективный способ.

Как постирать полотенца, чтобы они не были жёсткими

Надежным методом оживления изделий поделилось издание Express. Для этого вам понадобится кальцинированная сода, которая продается в хозяйственных магазинах. Если вы находитесь за границей, ищите на упаковке английские надписи soda crystals, washing soda или sodium carbonate.

Обратите внимание, что эта сода отличается по составу от пищевой и не добавляется в блюда. Зато точно пригодится в хозяйстве. Благодаря сильным щелочным свойствам она применяется для стирки стойких пятен, растворения жировых пробок и удаления жира с поверхностей.

Если хотите знать, как смягчить жесткие махровые полотенца, то всегда стоит иметь дома упаковку кальцинированной соды. Она расщепляет остатки моющих средств с ткани, делая ворсинки нежными.

По словам специалистов, есть два способа, как стирать полотенца чтобы они были мягкими. Первый - замочить их в содовом растворе на пару часов, после чего запустить обычный процесс стирки. Второй - положить изделия в стиральную машинку, а в отсек всыпать по мерной ложке кальцинированной соды и стирального порошка.

Также эксперты советуют не добавлять жидкое моющее в машинку. Кондиционер для белья - не лучшее средство, чем стирать полотенца чтобы были мягкие. Он делает ткань более жесткой.

Есть еще один важный нюанс - правильная техника сушки. Чтобы полотенца были мягкими, встряхните их и оставьте высыхать в проветриваемом и темном месте. Не стоит размещать ткань под прямые лучи солнца или на батарею, иначе она затвердеет.

