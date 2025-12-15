Бойню на пляже устроили отец и сын, а один из нападавших был застрелен на месте.

Во время теракта на пляже Бонди в Сиднее, который произошел в воскресенье, 14 декабря, погиб эмигрант из Украины Алексей Клейтман - мужчина прикрыл собой жену. Как пишет Daily Mail, пожилая женщина Лариса Клейтман стала свидетелем гибели своего мужа Алекса (Алексея), с которым прожила почти 50 лет.

Что известно о погибшем

"Мужчина был смертельно ранен во время вооруженного нападения на пляже Бонди в Сиднее, когда пытался прикрыть жену собственным телом. По словам Ларисы Клейтман, выстрел был произведен в затылок в тот момент, когда ее муж встал, чтобы защитить ее. Супруги приехали из района Матравилль, чтобы вместе отпраздновать Хануку", - сообщает издание.

По данным журналистов, Лариса и Алексей эмигрировали в Австралию из Украины. У них двое детей и 11 внуков.

Подробности теракта

В публикации говорится, что трагедия произошла в воскресенье около 18:40 неподалеку от павильона Бонди-Бич, в восточной части Сиднея. В это время там проходил фестиваль Chanukah by the Sea, который анонсировался как семейное мероприятие с развлечениями для детей.

Двое вооруженных мужчин - один с винтовкой, другой с ружьем - открыли огонь по людям. По официальным данным, на месте погибли более 10 человек, среди них - дети.

В службе скорой помощи штата Новый Южный Уэльс подтвердили, что десятки пострадавших были доставлены в больницы Сиднея.

Свидетели сообщают, что нападавшие вышли из автомобиля на Кэмпбелл-Перейд, после чего начали стрельбу. На видео, снятом фотографом Daily Mail, видно, как один из стрелков ведет огонь из крупнокалиберной винтовки с возвышения - пешеходного моста. Один из нападавших был застрелен на месте, второй ранен и взят под стражу.

Очевидцы также рассказывали, что люди прятались за бетонными стенами, а некоторые забегали в воду, пытаясь спастись от пуль. Один из местных жителей отметил, что сначала подумал, будто услышал звук автомобильного хлопка, но он был "гораздо громче и агрессивнее".

Поздно вечером полиция сообщила об обнаружении вблизи места трагедии нескольких подозрительных предметов, в том числе самодельного взрывного устройства. Сейчас их исследуют специалисты. По данным СМИ, около 21:00 семьи с детьми эвакуировали с пляжа. Родители накрывали детей аварийными одеялами.

Как сообщает Reuters, подозреваемые - отец и сын - за шесть минут сделали более 100 выстрелов. Один из нападавших застрелен. По уточненным данным, погибли 16 человек. Среди жертв - 87-летний Алекс Клейтман, уроженец Украины, переживший Холокост, раввин, отец пятерых детей и 10-летняя девочка.

Стрельба в Сиднее - что известно

Напомним, что 14 декабря в Сиднее на пляже, где происходило празднование Хануки и когда на мероприятии присутствовали около тысячи человек, произошла стрельба. Полиция сообщала, что ранения получили по меньшей мере 40 человек, среди которых есть дети.

Глава австралийской контрразведки Майк Берджес сказал журналистам, что один из предполагаемых стрелков был известен правоохранительным органам, но они считали, что он не представляет непосредственной угрозы. Кроме этого, полиция нашла и обезвредила взрывное устройство, которое было установлено в машине. Предварительно, машина принадлежала нападавшим.

Городские власти сообщили, что нападающими были отец и сын. По предварительной информации, 50-летнего мужчину застрелили, а его 24-летний сын находится в больнице в критическом состоянии.

