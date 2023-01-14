Сейчас в Киеве и области объявлен отбой воздушной тревоги.

Ни одна российская ракета не попала в объекты критической инфраструктуры в Киеве вследствие пусков из РФ во второй половине дня, сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

"Благодаря эффективной работе ПВО в Киеве не допущены поражения объектов критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Сейчас в Киеве и области объявлен отбой воздушной тревоги.

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Во время воздушной атаки по Киеву в первой половине дня российские войска применили, вероятно, баллистические ракеты. Воздушная тревога была объявлена только после взрывов из-за того, что в ВСУ нет эффективных средств и для выявления баллистических ракет, и для их уничтожения.

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Сегодня днем в Киеве и ряде областей прогремели взрывы. В столице сработали силы противовоздушной обороны.

В Днепре, Харькове и Львове зафиксированы прилеты. В Днепре российская ракета попала в многоэтажку, в результате чего "сложился" целый подъезд. Количество погибших и раненых постоянно увеличивается.

В Харьковской и Львовской областях есть попадание в объекты критической инфраструктуры. В городах введены аварийные отключения света.

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