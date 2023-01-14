Львовян предупредили о возможных перебоях с электро- и водоснабжением.

Сегодня, 14 января, во время очередной массированной ракетной атаки по Украине Россия обстреляла Львовскую область.

В результате атаки россияне попали в один из объектов критической инфраструктуры региона. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Враг попал по объекту критической инфраструктуры во Львовской области. Возможны перебои в поставках света и воды", - отметил он.

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Козицкий также предупредил, что угроза новых "прилетов" еще не миновала и призвал людей оставаться в укрытиях.

Ракетный удар 14 января - что известно

Как сообщал УНИАН, утром в субботу, 14 января, в Киеве прогремели мощные взрывы. Воздушная тревога прозвучала сразу после громких звуков, напугавших жителей и гостей столицы Украины. В Киевской городской военной администрации сообщили, что российские оккупанты атаковали город ракетами.

А уже днем, 14 января, российские оккупанты совершили очередную массированную ракетную атаку по Украине. Под обстрелами, в частности, оказался город Днепр. Здесь россияне попали в многоквартирный дом, в результате чего был полностью разрушен из его подъездов. Под завалами оказались жильцы дома.

В ДТЭК сообщили, что из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской и Одесской областях применяются экстренные отключения света. Это превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели.

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