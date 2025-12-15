Болтон также заявил, что в Украине нельзя проводить выборы во время войны.

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Украине стоит снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет. Такое мнение он высказал в интервью France 24.

"Я думаю, что им (украинцам - УНИАН) нужно снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет, чтобы получить больше силы на поле боя и убедиться, что страна в целом несет равное бремя этой войны", - сказал он.

Также Болтон считает, что выборы нельзя проводить во время войны. Он отметил, что именно России стоило бы провести честные выборы.

"Я считаю, что Украина, как и Великобритания во время Второй мировой войны, имеет очень веские аргументы. Невозможно проводить выборы во время войны, особенно в случае Украины, когда иностранный захватчик оккупирует 20% территории твоей страны. Если быть справедливым, то и в России тоже должны быть свободные и честные выборы. Мы знаем, что этого не произойдет", - заявил Болтон.

Бывший советник Трампа добавил, что Украине стоит приложить больше усилий, чтобы продемонстрировать, что борьба с коррупцией продолжается.

Будут ли в Украине снижать мобилизационный возраст

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса заявил, что снижение мобилизационного возраста в Украине не рассматривается. Он добавил, что при этом делается все для того, чтобы привлечь в армию молодых добровольцев.

Палиса подчеркнул, что пока вопрос снижения мобилизационного возраста "не на столе". Он отметил, что важна свобода выбора и необходимо предложить такие условия, чтобы привлечь на службу добровольцев в возрасте 18-24 года.

