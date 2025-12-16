В заявлении подчеркивается, что ни один корабль или подводная лодка России в бухте Новороссийской базы не получил повреждений.

Инцормация Киева о якобы уничтожении одной из российских подводных лодок не соответствует действительности, заявили в Черноморском флоте, пишет Telegram-канал "Раньше всех.Ну почти".

Также в сообщении Черноморского флота отмечается, что попытка Украины совершить "диверсию" не принесла результата.

"Попытка Украины провести диверсию с помощью подводного безэкипажного аппарата не достигла своих целей", - говорится в заявлении.

Подчеркивается, что ни один корабль или подводная лодка России в бухте Новороссийской базы и экипаж не получили повреждений.

В то же время старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" в своем личном Telegram-канале Офицер отметил, что Россия не понимает, что их ошибкой является не то, была ли поражена их субмарина или нет, а в том, что они допустили поражение по местам сосредоточения их средств в глубоком тылу.

Украинский военный добавил, что это поражение было нанесено довольно сложным и в своем роде уникальным типом вооружения, что фактически приравнивается к успешной спецоперации.

Удар по субмарине РФ: все подробности

Ранее УНИАН сообщал, что Служба безопасности Украины провела очередную уникальную спецоперацию. Впервые подводные дроны Sub Sea Baby взорвали российскую подводную лодку класса 636.3 "Варшавянка", которая является носителем ракет "Калибр". В СБУ сообщили, что в результате взрыва субмарина получила критические повреждения и, фактически, выведена из строя. В качестве подтверждения было обнародовано видео удара.

Также мы писали, что дроны Центра специальных операций "Альфа" СБУ в третий раз за последнюю неделю поразили нефтедобывающие платформы компании "Лукойл-Нижневолжскнефть" в Каспийском море. Источники в спецслужбе рассказали, что дроны Центра специальных операций "Альфа" СБУ в третий раз за последнюю неделю поразили нефтедобывающие платформы компании "Лукойл-Нижневолжскнефть".

