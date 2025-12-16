Зеленский заявил, что рассказал Трампу о шагах, которые уже проработали.

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Дональдом Трампом относительно работы над мирным планом. Об этом он сообщил отвечая на вопросы журналистов.

По словам Зеленского, всего в разговоре приняли участие восемь европейских лидеров: канцлер Германии, премьеры Великобритании, Италии, Польши, президенты Франции и Финляндии, генсек НАТО и председатель Еврокомиссии.

"У нас был разговор, он был общий со всеми лидерами. Перед этим был бриф американской команды. Я общался от украинской команды и делился шагами, которые мы проработали и как мы видим дальше", - рассказал украинский лидер.

Также Зеленский добавил, что канцлер Германии Фридрих Мерц говорил от немецкой команды.

"В целом было продемонстрировано единство. Оно было действительно положительное с точки зрения, что это было единство США, Европы и Украины", - отметил Зеленский.

Мирные переговоры в Берлине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что он с европейскими лидерами провел "очень хороший разговор". По словам Трампа, у них была долгая дискуссия. Однако глава Белого дома отметил, что "все идет хорошо". Трамп добавил, что у него был "долгий разговор" с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом, президент США отметил, что Украина уже потеряла территории, но его администрация и Европа работают над гарантиями безопасности.

Также мы писали, что лидеры стран Европы обнародовали совместное заявление по урегулированию войны в Украине. В заявлении сказано, что обеспечение безопасности, суверенитета и процветания Украины является неотъемлемой частью широкой евроатлантической безопасности. Также в заявлении перечислены гарантии безопасности, которые готовы предоставить США и Европа.

