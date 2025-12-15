Директор Фонда DEJURE Михаил Жернаков признал, что платил деньги за работу членам Общественного совета добропорядочности (ГРД). Таким образом, члены ГРД, которые оказывают существенное влияние на карьеру судей, оказались финансово зависимыми от него. Об этом написал экс-прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Станислав Броневицкий.

"9 декабря, во время заседания ВСК, членами Комиссии в качестве свидетеля допрошен директор Фонда DEJURE Михаил Жернаков. В ходе допроса в качестве свидетеля Жернаков сообщил, что со счетов DEJURE платил деньги части членов ГРД 3.0 и части членов ОРД 4.0 за "работу, связанную с деятельностью ГРД". Указал, что считает это нормальным, потому что "люди должны получать деньги за работу", – отметил он.

Вместе с тем экс-прокурор подчеркнул, что ГРД имеет влияние на судебную систему – ее выводы могут помешать карьере судьи, а потому ее члены должны быть реально независимыми.

"ГРД оказывает институциональное и реальное влияние на формирование судебной власти. Ее выводы могут помешать карьере судьи, изменить решение ВККС и повлиять на формирование корпуса судей. Сам факт получения средств означает возникновение финансовой зависимости или, по крайней мере, обоснованного сомнения в полной автономности лица, одновременно выполняющего функцию независимой оценки доброчесности судей", – сообщил он.

Броневицкий видит в этом как минимум конфликт интересов.

"Понятно, что член ГРД, получающий средства от частного лица или даже ГО, представляющего интерес в сфере судебной власти или судебной реформы, действует в условиях реального или потенциального конфликта интересов. Это обусловлено не формальным статусом ГРД как общественного органа, а характером полномочий, которые она осуществляет", – написал он.

По его словам, оплата работы членов ГРД из кармана частного лица или общественной организации противоречат европейским стандартам.

"Европейские стандарты, сформулированные в выводах Консультативного совета европейских судей, Консультативного совета европейских прокуроров, а также в документах Венецианской комиссии, исходят из того, что лица, влияющие на отбор, оценку или карьеру судей и прокуроров должны быть не только фактически независимыми, но и выглядеть независимыми в глазах общества", – проинформировал экс-прокурор.

Броневицкий отметил, что именно независимый орган контроля за судьями является нормальной международной практикой, а не "зависимая независимость" от Жернакова, который вчера отменял решение органов местного самоуправления по осуждению преступлений против Майдана, а сегодня ставит эксперименты на всей судебной системе.

Как сообщалось ранее, "судью Майдана", исполнительного директора ОО "Фонд DEJURE" Михаила Жернакова обвинили в продвижении "нужных" кандидатов в состав Общественного совета доброчесности (ГРД) и в финансовых махинациях со средствами иностранных доноров. Общественные активисты обвинили Жернакова в формировании в "ручном режиме" списка лиц, которых следует отобрать в состав ГРД.

Согласно ч. 6 ст. 87 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" Общественный совет доброчесности:

1) собирает, проверяет и анализирует информацию о судье (кандидате на должность судьи);

2) предоставляет Высшей квалификационной комиссии судей Украины информацию о судье (кандидате на должность судьи);

3) предоставляет, при наличии соответствующих оснований, Высшей квалификационной комиссии судей Украины вывод о несоответствии судьи (кандидата на должность судьи) критериям профессиональной этики и доброчесности, который прилагается к досье кандидата на должность судьи или судейскому досье;

4) делегирует уполномоченного представителя для участия в заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины относительно квалификационного оценивания судьи (кандидата на должность судьи);

5) имеет право создать информационный портал для сбора информации о профессиональной этике и доброчесности судей, кандидатов на должность судьи.

