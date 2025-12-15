Организаторы анонсировали участие Мэрайи Кэри в церемонии открытия.

Мировая знаменитость Мэрайя Кэри выступит на открытии зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане, сообщил Международный Олимпийский комитет.

Обладательница пяти премий "Грэмми" Мэрайя Кэри известна многими хитами. В частности, это "All I Want For Christmas Is You", "We Belong Together", "Obsessed". Сообщение о ее причастности к церемонии открытия в Милан стало первым анонсом приезда мировой звезды на зимние Олимпийские Игры 2026 года.

"Признанная во всем мире за свой неповторимый голос и музыкальное наследие, охватывающее поколения и культуры, Мэрайя Кэри идеально воплощает эмоциональный дух Игр", - сообщили организаторы.

По мнению организаторов церемонии, ее музыка переплетается с главной темой мероприятия: "Армония" (Гармония), и этот принцип "будет формироваться через встречу культур и творчества".

"Спорт, с его ценностями равенства, уважения и инклюзивности, усиливает этот нарратив, превращая Гармонию в общий опыт. Музыка и спорт дадут жизнь церемонии открытия Олимпиады, где Гармония станет выражением коллективной энергии. А участие Мэрайи Кэри еще раз подчеркивает международный масштаб церемонии и ее послание", - отмечается в сообщении.

Церемония запланирована на 6 февраля 2026 года и пройдет на Олимпийском стадионе Сан-Сиро в Милане. По замыслу организаторов, на открытии международные артисты будут выступать наряду с элементами, прославляющими итальянскую культуру и инновации.

Добавим, что зимняя Олимпиада, известная как Милан-Кортина 2026, пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии. Милан преимущественно будет принимать соревнования на льду, а остальные медали разыграют в кластерах вокруг.

Церемонию открытия Милан-Кортина 2026 создаст студия Balich Wonder, принадлежащая Banijay Entertainment. Креативный руководитель церемонии открытия Марко Балич объяснил, что слово "Армония" происходит из древнегреческого языка и в музыкальном плане означает "сочетание" различных элементов.

Как писал УНИАН, недавно в Киеве презентовали форму для украинской сборной. Дизайнеров экипировки вдохновили мотивы украинской идентичности: горы, вечнозеленые ели, чистый воздух Карпат и золотистые узоры украинской вышивки.

