Простой тест, который подскажет, на что стоит обратить внимание и как двигаться дальше без ошибок.

Понимать свои слабые стороны важно - это помогает нам лучше разбираться в себе, не повторять одни и те же ошибки и увереннее двигаться дальше. Когда мы знаем и принимаем свои недостатки, становится проще работать над ними и расти.

Этот личностный тест поможет узнать ваши главные слабости - просто выберите одного из ангелов на картинке и посмотрите результат.

Где ваше слабое место - психологический тест

Итак, на картинке изображены три ангела, которые очень похожи между собой.

Нужно интуитивно выбрать того, который вам нравится больше.

Результаты теста смотрите ниже.

Ангел 1

Вы слишком много требуете от себя и ставите планку, которую вам сложно удержать. Из-за этого часто чувствуете себя уставшим и умственно истощенным. Кроме этого, вас глубоко задевает критика - она подпитывает неуверенность и страх перед неудачей. По этой причине вы избегаете рисковать, боясь не оправдать собственные ожидания или потерпеть неудачу в процессе.

Чтобы двигаться вперед, вам следует быть более реалистичным в своих ожиданиях, более сострадательным к себе и научиться лучше справляться с критикой. Важно понимать, что ошибки - это нормально, это часть обучения и личностного роста. Только так вы сможете освободиться от этого постоянного давления.

Ангел 2

Вы часто откладываете важные задачи на последний момент, а потом испытываете сильный стресс. Кроме этого, вы постоянно сомневаетесь в своих знаниях и навыках, что снижает вашу уверенность в себе. Вам также трудно сосредоточиться на своих планах, поскольку вы легко отвлекаетесь - это мешает вам двигаться к целям так, как хотелось бы. Комбинация всего этого негативно влияет на вас и заставляет чувствовать себя неудовлетворенным.

Чтобы стать успешнее и спокойнее, вам необходимо научиться планировать свое время, повышать свою самооценку и концентрироваться на задачах - все это поможет достигать желаемого более эффективно.

Ангел 3

Вам трудно говорить "нет" другим, даже если вам приходится делать то, чпго вы не хотите. Это также приводит к тому, что вы берете на себя больше, чем можете выполнить. Кроме того, вы склонны браться за несколько дел одновременно, так как полагаете, что сможете все успеть. На самом деле это снижает вашу продуктивность и эффективность. С другой стороны, у вас часто берут верх эмоции - и это влияет на вашу способность принимать рациональные решения.

Чтобы справиться со всем этим, вам нужно научиться говорить "нет" и устанавливать границы, правильно расставлять приоритеты и лучше управлять эмоциями - это поможет вам чувствовать себя куда лучше и работать эффективнее.

