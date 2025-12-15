Девочка впервые в жизни увидела снег.

Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик откровенно призналась, что в связи с чрезмерной занятостью пропустила "знакомство" годовалой дочери Аделины со снегом.

"Со своим гастрольным графиком пропустила реакцию Адельки на ее первый в жизни снег. В прошлом году она была совсем маленькая, а сейчас так искренне радуется. Потому просматриваю эти кадры сегодня весь день", - отметила ведущая в своем Instagram, опубликовав трогательные кадры.

Ребрик добавила, что чувствуем себя "одновременно немного счастливой, потому что дети умеют так увлеченно принимать мир, и немного грустной".

"Мы, взрослые, в этом круговороте безумия уже почти разучились радоваться мелочам. А стоило бы. Нам всем сейчас этого очень не хватает. Поэтому делюсь кадрами своего счастья с вами", - подчеркнула телеведущая.

Напомним, ранее Лилия Ребрик показала свою старшую дочь, 13-летнюю Диану.

