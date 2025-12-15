Весам советуют вернуть себе внутренний стержень и определить приоритеты.

Появился гороскоп на неделю, с 15 по 21 декабря 2025 года, по картам Таро для всех знаков Зодиака. Это период смены энергий - Солнце входит в знак Козерога. Если сезон Стрельца был связан с расширением горизонтов, обучением и движением, то теперь акцент смещается на концентрацию, ответственность и практическую работу.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Общая карта недели для всех знаков - "Мир". Она указывает на завершение важного этапа. Все, чем вы занимались в течение месяца, подходит к логическому финалу. Сейчас благоприятный момент закрыть дела и освободить пространство перед праздниками, чтобы войти в 2026 год с чувством завершенности и обновления.

Овен

Карта недели: "Дьявол" (перевернутый). Для Овнов эта карта в перевернутом положении говорит о выходе из-под власти старых искушений. Вы все отчетливее видите деструктивные модели поведения и готовы отказаться от них. То, что раньше притягивало, теряет свою силу. На этой неделе вы действуете более осознанно и сдержанно. Используйте это состояние ясности, чтобы направить энергию в полезное русло. Реактивность снижается, а дисциплина в решениях возрастает.

Телец

Карта недели: "Девятка Жезлов". "Девятка Жезлов" подчеркивает вашу выносливость. Даже если появится ощущение усталости, вы не бросите начатое - цель уже близко. Главное сейчас - не распыляться. Берегите свое время и эмоциональные ресурсы, давайте себе паузы для восстановления. Напомните себе, ради чего вы начали этот путь, и не отказывайтесь от того, во что уже вложили силы.

Близнецы

Карта недели: "Шестерка Пентаклей" (перевернутая). Эта карта указывает на необходимость пересмотра баланса "даю - получаю". Близнецы готовы обозначить границы и увидеть, где отношения стали неравными и истощающими. На этой неделе здоровые ограничения помогут вам сохранить внутренний покой и одновременно научат окружающих уважать ваши потребности. Вы больше не обязаны компенсировать чужие перекосы за свой счет.

Рак

Карта недели: "Сила" (перевернутая). Если вы ощущаете спад мотивации, перевернутая "Сила" напоминает: сейчас важно не давить на себя. Ваш ресурс нестабилен, и попытки работать на износ лишь усугубят состояние. Прислушивайтесь к телу и эмоциям, позволяйте себе отдых. Забота о себе на этой неделе принесет больше пользы, чем стремление соответствовать завышенным ожиданиям.

Лев

Карта недели: "Шут" (перевернутый). Перевернутый "Шут" предупреждает о риске необдуманных шагов. Импульсивные решения сейчас могут привести к ошибкам, особенно в вопросах будущих обязательств. Замедлитесь, пересмотрите границы и не берите на себя лишнего. Все, что имеет долгосрочную ценность, требует времени и вдумчивого подхода.

Дева

Карта недели: "Семерка Кубков". "Семерка Кубков" говорит о множестве вариантов и иллюзий. Когда выборов слишком много, легко потерять ясность и свернуть не туда. На этой неделе важно отделить реальные возможности от красивых, но пустых обещаний. Отдавайте предпочтение тому, что ведет к устойчивости и соответствует вашим долгосрочным целям.

Весы

Карта недели: "Королева Жезлов" (перевернутая). Не позволяйте сомнениям лишать вас уверенности. Перевернутая "Королева Жезлов" указывает на потерю ориентира и зависимость от чужих ожиданий. Сейчас важно вернуть себе внутренний стержень, определить приоритеты и перестать подстраиваться под то, что не соответствует вашим истинным желаниям.

Скорпион

Карта недели: "Туз Кубков" (перевернутый). Если внутри ощущается пустота, это сигнал обратить внимание на себя. Перевернутый "Туз Кубков" говорит об эмоциональном и духовном истощении. Честность с собой - первый шаг к восстановлению. Перестаньте делать вид, что все в порядке, если это не так. Отстранитесь от внешнего давления и сосредоточьтесь на том, что наполняет вас изнутри.

Стрелец

Карта недели: "Башня". "Башня" символизирует резкие и непредсказуемые события. Эта неделя может принести ситуации, которые невозможно игнорировать. Важно не убегать от происходящего, даже если хочется все бросить. В кризисах скрыты ценные уроки, и именно готовность действовать в нестабильности поможет вам пройти этот период с пользой.

Козерог

Карта недели: "Девятка Пентаклей" (перевернутая). Перевернутая "Девятка Пентаклей" указывает на небрежность в финансовых вопросах. Вы склонны связывать самооценку с достижениями и материальными результатами. Осознайте это и обратите внимание на повседневные привычки, особенно связанные с расходами. Дисциплина укрепит вашу стабильность, а настойчивость приведет к желаемому успеху.

Водолей

Карта недели: "Четверка Пентаклей". Эта карта говорит о стремлении к безопасности и устойчивости. Ваши главные ресурсы сейчас - время и энергия, и ими важно распоряжаться бережно. Проанализируйте свои привычки и зону комфорта: помогают ли они росту или, наоборот, сдерживают его. Основа стабильности закладывается в мелочах.

Рыбы

Карта недели: "Король Мечей" (перевернутый). Перевернутый "Король Мечей" предупреждает о злоупотреблении властью - со стороны других или даже с вашей. Будьте наблюдательны: вы легко заметите попытки давления и манипуляций. Не стремитесь нравиться тем, кого не уважаете. Дистанцируйтесь от людей и ситуаций, которые выбивают вас из внутреннего равновесия. Сфокусируйтесь на своем пути и ищите возможности, которые приносят радость и ощущение смысла.

