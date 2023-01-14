У наших Воздушных сил нет эффективных средств и по обнаружению баллистических ракет, и по их уничтожению.

В субботу, 14 января, Россия атаковала ракетами Киев. Их государство-террорист запускало с северного направления по баллистической траектории, заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает "Украинская правда".

Он объяснил, почему эти ракеты не сбили наши Воздушные силы: "Баллистика недоступна, чтобы мы ее обнаруживали и сбивали".

Специалисты еще точно определят тип ракет, которыми Россия забросала украинскую столицу 14 января. Предполагается, что это либо баллистические, либо С-300, которые летят по баллистической траектории.

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А воздушная тревога была объявлена только после взрывов из-за того, что у ВСУ нет эффективных средств и по обнаружению баллистических ракет, и по их уничтожению.

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что с их территории запусков в течение суток не зафиксировано.

Ракетная атака на Киев 14.01.2023

Утром 14 января после 9:30 в Киеве была объявлена воздушная тревога после того, как столицу сотрясла серия взрывов. Их слышали как жители правого берега, так и левого.

Позже киевские власти заявили, что взрыв и "прилет" произошел в Днепровском районе столицы, а в Голосеевском районе Киева сбили ракету, обломки упали на нежилое здание.

Затем в КМВА сообщили, что Россия попала в один из инфраструктурных объектов столицы.

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