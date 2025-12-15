Впервые за полвека Япония останется без гигантских панд. Китай забирает последних близнецов.

Япония готовится к символическому завершению целой эпохи в отношениях с Китаем. Впервые за полвека страна останется без гигантских панд — всенародных любимцев и главного инструмента китайской "мягкой силы".

Правительство Токио подтвердило, что последние две панды, близнецы Сяо Сяо и Лэй Лэй, покинут зоопарк Уэно 25 января, пишет Kyodo News. Сяо Сяо и Лэй Лэй, родившиеся в Токио в 2021 году, должны вернуться на историческую родину в соответствии с условиями аренды, так как все права на потомство принадлежат КНР.

Их родители, Ри Ри и Шин Шин, уже вернулись в Китай в 2024 году, а старшая сестра Сян Сян покинула Японию годом ранее. После того как в июне 2025 года Китай забрал четырех панд из парка в префектуре Вакаяма, близнецы из Уэно оставались последними представителями своего вида в Японии. Их отъезд ставит точку в истории, начавшейся в 1972 году, когда первые панды прибыли в Токио в честь нормализации дипотношений.

Политика сильнее зоологии

Сообщается, что шансы на то, что Пекин пришлет новых животных, стремятся к нулю. "Панда-дипломатия" стала жертвой геополитического обострения. Отношения между странами резко ухудшились после ноябрьского заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити. Она предупредила, что военное вторжение Китая на Тайвань станет угрозой существованию Японии и может потребовать вмешательства Сил самообороны.

Пекин отреагировал жестко, назвав тайваньский вопрос внутренним делом. На этом фоне МИД КНР уклонился от ответа на вопрос о продолжении программы аренды панд, переадресовав его "компетентным органам".

