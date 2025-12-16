Интересно то, что эти животные плюются ядом для самозащиты.

В мире существует большое количество опасных ядовитых животных. Одними из них являются змеи, среди которых есть уникальные виды.

В BBC Wildlife Magazine рассказали о плюющихся кобрах. Это общее название некоторых видов змей, которые способны "стрелять" ядом с невероятной точностью на несколько метров.

Зачем эти змеи плюются ядом

Отмечается, что плюющиеся кобры представляют двойную угрозу. Их укусы могут нанести серьезные травмы или привести к смерти, но это не единственное их оружие. Эти змеи могут плеваться ядом из своих клыков прямо в глаза нападающих.

В издании поделились, что яд плюющейся кобры вызывает жгучую боль в глазах, сильные повреждения глаз и иногда необратимую слепоту. Всего существует пятнадцать видов таких змей, и только четырнадцать из них являются настоящими кобрами и принадлежат к роду Naja.

В издании отметили, что ошейниковая кобра также умеет плевать ядом, но она не является настоящей коброй. Это единственный вид рода Hemachatus.

Многие виды плюющихся кобр обитают в Африке и Азии. Африканские виды предпочитают сухие места обитания, а азиатские - процветают в тропических лесах.

В издании рассказали, что плюющиеся кобры не плюются ядом для того, чтобы убить свою жертву. Для убийства они кусают и впрыскивают яд в свою добычу, которыми чаще всего становятся мелкие млекопитающие, амфибии и рептилии. Они плюются ядом только для того, чтобы отпугнуть угрозу.

Интересно то, что яд, которым плюются кобры, и яд, которым они убивают своих жертв, имеют разный химический состав. В издании отметили, что яд, который змеи используют для охоты, как правило, нейротоксичный, а яд, которым они плюются, причиняет боль жертве, но не убивает ее.

Как кобры плюются ядом

В издании объяснили, что плюющиеся кобры фактически не плюются ядом. Вместо этого их яд выталкивается из отверстий в клыках и может лететь на расстояние до 3 метров.

Яд выбрасывается из клыков под очень высоким давлением, что позволяет ему пролетать большое расстояние. В издании объяснили, что давление создается сокращением мышц вокруг ядовитых желез, которые выдавливают яд в клыки, а затем из небольшого отверстия в каждом из них яд выходит наружу.

Прирожденные снайперы

В издании добавили, что плюющиеся кобры обладают потрясающей меткостью. Они всегда целятся в глаза, чтобы яд причинил жертве как можно больше ущерба. Примерно в 90% случаев они попадают в цель.

Чтобы успешно попасть в глаза цели, змея должна учитывать направление движения цели, скорость своего собственного движения и задержку между выбросом яда из клыков и достижением цели, которая может находиться на расстоянии до 3 метров, отметили в издании.

Чтобы яд точно достиг цели, змея также поворачивает голову из стороны в сторону, когда плюется. Это позволяет покрыть ядом более широкую область и повышает вероятность попадания в цель.

Что известно о самых опасных змеях в Америке

Ранее писатель и магистр в области эволюционной биологии Беки Хупер рассказала о самых опасных змеях в Америке - гремучих змеях. Они распространены от Аргентины до Канады, но чаще всего их можно встретить на юго-западе США и в Мексике.

Гремучие змеи способны маскироваться, чтобы жертва не смогла заметить их до нападения. Для этого на их телах есть полосы, пятна и ромбовидные узоры. Обычно такие змеи коричневого, оливкового, желтого или серого цвета.

Гремучие змеи обычно питаются мелкими животными, такими как маленькие птицы, кролики и грызуны. Чаще всего они поджидают свою добычу, пока она сама не подойдет к ним.

Когда добыча подходит достаточно близко, гремучие змеи наносят удар. Их яд убивает довольно быстро.

