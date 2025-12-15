Новые серии 'Пограничники. 2 курс' сегодня вышли эксклюзивно на Киевстар ТВ

Сегодня, 15 декабря, на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ появились новые серии второго сезона популярного украинского сериала "Пограничники" - "Пограничники. 2 курс".

Этопродолжение одной из самых успешных украинских лент 2024 года, созданной медиахолдингом FILM.UA Group и Prototype Production при поддержке Государственной пограничной службы Украины.

В новых сериях "Пограничники. 2 курс" зрители увидят, как события, развернувшиеся в начале второго сезона, получают новое развитие. После возвращения с передовой Толик (Евгений Ламах), Андрей (Дмитрий Павко) и Дарья (Анастасия Нестеренко) и их собратья снова оказываются в Академии, где ежедневные вызовы в военный период только обостряются. Отношения с новым преподавателем (Дмитрий Сова) становятся еще более напряженными, противостояние между курсами переходит на новый уровень, а личные истории героев получают неожиданные повороты. На фоне противостояния между курсами Академия подвергается нападению, и главные герои вынуждены снова вступить в бой.

Видео дня

"Пограничники. 2 курс" - это продолжение истории, которую ждали тысячи зрителей: новые серии обещают открыть неизвестные ранее факты о героях, добавить напряжения и показать, как война меняет учебный процесс и выбор каждого курсанта.

Посмотреть продолжение второго сезона сериала "Пограничники" - "Пограничники. 2 курс" можно прямо сейчас - эксклюзивно на платформе Киевстар ТВ.

Весь контент на сервисе можно смотреть в высоком качестве на пяти устройствах одновременно: смартфоне, планшете, ноутбуке, SMART TV, игровой консоли Xbox или медиаприставке. Платформа доступна для всех мобильных операторов и интернет-провайдеров - для просмотра достаточно авторизоваться по собственному номеру телефона.

Вас также могут заинтересовать новости: