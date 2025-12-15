Православный праздник сегодня называют в народе Агеев день.

16 декабря в украинской православной церкви по новому календарю вспоминают святого Аггея, одного из двенадцати малых пророков. Верующие в этот день обращаются к святому с молитвами, а в народе соблюдают определенные традиции и запреты. Какие приметы связаны с датой, а также какой сегодня праздник церковный по старому стилю - рассказываем читайте ниже.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

16 декабря (в староцерковном календаре это 29 декабря) - день памяти Аггея, одного из последних пророков Ветхого Завета.

Аггей жил примерно за 500 лет до Рождества Христова и в непростое время в истории еврейского народа. После того, как вавилоняне разрушили Иерусалим и уничтожили Храм Соломона, многие израильтяне попали в плен. Вернуться на родину они смогли лишь после падения Вавилона под властью Персии.

Видео дня

По преданию, пророк Аггей родился в плену, оттуда вернулся в Иудею. Как раз в этот период началось восстановление Иерусалимского храма, но работы остановили по решению персидских властей. Но в 520 году, после пророчеств Аггея и еще одного пророка Захарии , правитель Зоровавель решил продолжить начатое дело. Аггей предрекал, что новый храм превзойдет первый, так как в нем Господь явит Свою благодать миру. Окончательно храм восстановили в 516 году.

Пророчества Аггея вошли в книгу одного из двенадцати малых пророков Ветхого Завета.

***

Кого еще почитают сегодня по новому стилю: мученика Марина Римского, а также святую благоверную императрицу Византийскую Феофанию.

Какой праздник сегодня церковный по старому стилю

По юлианскому календарю православные чтят память святого Иоанна Молчальника, епископа Колонийского - ранее мы рассказывали, какой церковный праздник сегодня по старому стилю и какие запреты связаны с этой датой.

О чем стоит помолиться в этот день, что нельзя делать сегодня

Святого пророка Аггея почитают как покровителя младенцев и трудолюбивых людей. К святому обращаются с молитвами о здоровье детей, просят защитить от дурного глаза, наставить на правильный жизненный путь, избавить от лени и вредных привычек.

Считается, что пророк благоволит тем, кто честно трудится, поэтому день его памяти нужно также провести в труде.

В народе день называют Агеев и верят, что, чем усерднее человек трудится сегодня, тем больше благополучия у него будет в будущем. Также в эту дату принято уделять внимание детям и внукам, проводить время с близкими. Продолжается подготовка к Рождеству и Новому году.

В церковный праздник 16 декабря не приветствуются ссоры, сквернословие, зависть, месть и лень. Нельзя отказывать в помощи, а тем, кто соблюдает Рождественский пост, - нарушать его правила. Сегодня разрешается есть блюда с маслом.

В народе на Агеев день также есть ряд запретов. В этот день не следует устраивать генеральную уборку и заниматься ремонтом. Категорически запрещено лениться, не приветствуются тайны и скрытность.

Некоторые суеверия касаются и денег: говорят, что сегодня в кошельке обязательно должна была быть хотя бы небольшая сумма, чтобы не притянуть бедность на весь год. Однако пересчитывать деньги как раз нельзя - это к финансовым потерям.

Приметы на 16 декабря

По приметам Агеевого дня судят о погоде ближайших недель и о том, какой будет зима и весна:

кошка ищет тепло - к морозам;

много инея на деревьях и крышах - будет много снега на Святки;

мороз крепкий сегодня - зима будет суровой и затяжной.

Говорят также, что какая погода 16 декабря, таким будет и апрель.

Вас также могут заинтересовать новости: