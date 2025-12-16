Если агрессия России продолжится, Украина может рассчитывать на 45 млрд евро в год финансовой помощи.

Репарационный заем является финансовой гарантией безопасности для Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналистов.

Зеленский отметил, что размер такого займа сейчас составляет от 150 до 200, в общем - 210 млрд долларов. Поэтому, его называют геймчейнджером для Украины.

Также президент Украины отметил, что есть несколько планов относительно войны.

"План А - окончание войны. План Б - продолжение российской агрессии. Если план Б и российская агрессия продолжается, Украина рассчитывает не только на двусторонние пакеты со странами", - сказал Зеленский.

По его словам, если российская агрессия будет продолжаться, тогда Украина может рассчитывать на 45 млрд евро в год финансовой помощи, то есть, речь идет о транше этого репарационного займа.

Он добавил, что эти средства страна сможет использовать на поддержку нашей армии, оборонного сектора и финансовых потребностей - прежде всего на оружие, ПВО, армию и тому подобное.

"Есть также критическая инфраструктура, безусловно, - инфраструктура и энергетика", - добавил Зеленский.

Если же война закончится, то эти средства будут использоваться на восстановление страны.

"Если войны нет и, дай Бог, она закончится, то мы используем соответствующие годовые транши на восстановление Украины. Представьте себе: если нет войны, 45 млрд в год - это очень серьезное вливание в макрофинансовую стабильность Украины, в наше восстановление и, опять-таки, в ту самую "критичку", но уже речь идет не о поддержке, а о ее восстановлении", - рассказал президент.

По словам Зеленского, эта часть гарантий как пятая статья, как оружие, как "Коалиция желающих".

"Если возникнут вопросы с репарационным займом, мы рассчитываем на альтернативные пути. Они, наверное, более сложные, но мы обсуждаем с Европейским Союзом, с лидерами - прежде всего с фон дер Ляйен и Коштой, как руководителями Европейского Союза, - что они будут искать альтернативу в этих же объемах траншей", - добавил украинский лидер.

Замораживание российских активов: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро рассказал, что на этой неделе Евросоюз может принять решение, которое гарантирует финансовую стабильность Украины на следующие два года. Речь идет о заседании Европейского Совета с участием 27 стран-членов ЕС. На нем должно быть принято решение о финансовой поддержке Украины. Барро отметил, что Украина продемонстрировала готовность двигаться вперед и ускоряться на этом пути.

Также мы писали, что по мнению Forbes, Европа, возможно, устранила один из самых надежных рычагов влияния Кремля, приняв решение о замораживании российских активов. Правительствам Европы теперь следует решить, могут ли эти замороженные средства поддержать долгосрочное финансирование Украины и как именно.

