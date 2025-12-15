После последней российской атаки было поражено более десяти подстанций оператора системы распределения и четыре подстанции компании "Укрэнерго".

Киев и в целом Левобережная часть Украины до конца зимнего периода в среднем будет иметь две-четыре очереди отключений электроэнергии, что равно 8-16 часам без света.

Об этом сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире "Киев24".

"До окончания зимнего периода Левобережье вместе с городом Киевом в среднем будет проходить с двумя-четырьмя очередями отключений, это примерно 8-16 часов. Причем после массированных атак может быть несколько больше, а после восстановления несколько меньше", - сказал он.

По его словам, после последней российской атаки было поражено более десяти подстанций оператора системы распределения и четыре подстанции компании "Укрэнерго".

"Враг раньше хотел нанести такой мощный удар по всей Украине, но решил в последний момент сконцентрировать все средства воздушной атаки именно на Одесский регион, на Юг. Поэтому мы видим огромные проблемы в этом регионе", - отметил Омельченко.

Он пояснил, что во время атак по всей Украине нагрузки и последствия в среднем распределялись между регионами, что хоть и создавало трудности, но не было настолько критичным для потребителей. Зато на этот раз Россия применила массированные средства поражения, сосредоточив их только в Одесской области, что и привело к значительно более серьезным последствиям.

"Надеюсь, что уже в ближайшие сутки большая часть Одесской области будет с электроэнергией, теплом и водой. Но не могу гарантировать, поскольку поражения достаточно серьезные. Кроме того, Одесский регион очень энергодефицитный и полностью зависим от поступления электроэнергии из объединенной энергетической системы через другие регионы Украины", - добавил эксперт.

Газета The Washingtin Рost писала, что энергетическая система Украины оказалась на грани коллапса из-за массированных российских обстрелов, а Киев и Восток Украины близки к блэкауту. Отмечается, что российские удары могут полностью вывести из строя системы передачи электроэнергии с Запада.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев озвучил сценарий, по которому ситуация со светом станет критической. Он отметил, что снижение температуры воздуха до 10-15°C мороза может привести к введению еще более длительных отключений, тяжелее всего будет прифронтовым регионам.

