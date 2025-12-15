Кофе полезен для физического и психического здоровья.

Ежедневное употребление кофе может не только пробудить вас, но и улучшить здоровье. Тем не менее, диетологи отмечают, что кофе имеет свои ограничения и недостатки.

Издание Parade выяснило, что происходит с организмом, если вы пьете кофе каждый день.

Содержит антиоксиданты

Диетолог Ханна Андерсон рассказала, что кофе богат антиоксидантами, которые могут бороться с воспалениями и защищать клетки от повреждений.

"Это может снизить риск развития некоторых хронических заболеваний", — объясняет она.

Дарит бодрость и помогает сосредоточиться

"Кофе улучшает концентрацию и время реакции, блокируя аденозин - нейромедиатор, который вызывает чувство усталости, помогая вам ясно мыслить, когда это наиболее необходимо", — говорит диетолог Бесс Бергер.

Улучшает здоровье сердца

Исследования показывают, что две-три чашки кофе без сахара и других добавок могут помочь укрепить здоровье сердечно-сосудистой системы.

"Кофе без добавления сахара или жира... содержит антиоксиданты, которые улучшают функцию кровеносных сосудов и уменьшают воспаление", — объясняет диетолог-кардиолог Мишель Рутенштейн

Улучшает спортивные показатели

Диетолог из Кливлендской клиники Джулия Зумпано утверждает, что кофе может повысить спортивную производительность, помогая вам тренироваться дольше и интенсивнее. Исследования показывают, что кофеин может помочь людям поднимать больше веса и улучшить результаты в спринтерских дисциплинах.

Снижает риск развития нейродегенеративных заболеваний

Кофе может обеспечить долгосрочное улучшение работы мозга.

"Исследования показывают, что у кофеманов ниже риск развития некоторых нейродегенеративных заболеваний, как болезнь Паркинсона и Альцгеймера. Возможно, это связано с защитным действием кофеина на клетки мозга", - отмечает Андерсон.

Помогает сбалансировать уровень сахара в крови

Данные указывают на наличие тесной связи между регулярным употреблением кофе и снижением риска развития диабета 2 типа. Бергер указывает на содержание антиоксидантов и полифенолов в кофе как на причину этого преимущества. Однако Зумпано напоминает, что для поддержания нормального уровня сахара в крови оптимальным вариантом является употребление черного кофе или, по крайней мере, отказ от сахара.

Положительно влияет на печень

Андерсон ссылается на исследования, согласно которым регулярное употребление кофе может помочь сохранить здоровье печени и снизить риск развития таких заболеваний, как цирроз и рак. Она отмечает, что регулярное употребление кофе может также снизить уровень ферментов печени у людей с повышенным риском развития заболеваний печени.

Снижает риск развития рака

Андерсон отмечает, что кофе может помочь защитить от некоторых видов рака, особенно от рака толстой кишки и эндометрия:

Антиоксиданты и другие соединения, содержащиеся в кофе, способствуют этому защитному эффекту.

Улучшает настроение

"Употребление кофе связывают с улучшением настроения и снижением риска депрессии, вероятно, благодаря способности кофеина усиливать выработку дофамина в мозге", -делится Андерсон.

Благотворно влияет на кишечник

Бергер отмечает, что кофе также может стимулировать работу кишечника, улучшая "регулярность" пищеварения, то есть он может помочь вам чаще ходить в туалет и меньше страдать от запоров. Исследования показывают, что он также может увеличить количество полезных бактерий в кишечнике.

Может вызывать нервозность

"Употребление слишком большого количества кофе может привести к беспокойству, нервозности и учащению сердцебиения. Это происходит потому, что кофеин стимулирует нервную систему, а чрезмерная стимуляция может вызвать чувство перевозбуждения или беспокойства", - делится Андерсон.

Могут возникнуть проблемы со сном

"Период полураспада кофеина составляет пять-шесть часов, поэтому употребление кофе в конце дня может мешать сну, блокируя аденозин - химическое вещество, способствующее отдыху. Для оптимального качества сна обычно рекомендуется избегать кофе после 14:00", - делится Раутенштейн.

Вызывает зависимость

"Ежедневное употребление кофе также может привести к зависимости, при которой вы испытываете симптомы абстиненции - головные боли и усталость, когда не выпьете свою обычную чашку", - говорит Андерсон.

