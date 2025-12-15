Этот завод производит необходимую для создания взрывчатки серу.

Силы обороны успешно поразили Астраханский газоперерабатывающий завод (ГПЗ). В результате поражения зафиксированы взрывы и пожар. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Telegram.

"С целью снижения возможностей противника по производству взрывчатых веществ в ночь на 15 декабря Силы обороны Украины успешно поразили стратегический объект противника – Астраханский газоперерабатывающий завод", – говорится в сообщении.

Как отмечают в Генштабе, Астраханский ГПЗ – это одно из ключевых предприятий российской нефтегазовой отрасли.

Завод, в частности, ежегодно производит до 3,5 миллиона тонн серы. Ее используют для изготовления взрывчатки предприятия военно-промышленного комплекса РФ.

"На территории завода зафиксированы взрывы и возник мощный пожар", – добавили в Генштабе.

Масштабы ущерба уточняются.

Удары по России

Как сообщал УНИАН, в третий раз за последнюю неделю дальнобойные дроны поразили нефтедобывающие платформы компании "Лукойл-Нижневолжскнефть" в Каспийском море. На этот раз удару подверглась платформа на нефтегазоконденсатном месторождении имени Корчагина.

Также недавно были поражены Сызранский нефтеперерабатывающий завод и морской порт в Краснодарском крае России. Эти объекты оккупантов были атакованы в ночь на 5 декабря.

