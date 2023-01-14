Зафиксировано два "прилета", в городе не работает метро.

На Харьковщине российские оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры. После этого в области были задействованы аварийные отключения электричества и перестало работать метро.

Такая информация поступила от главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова. Он написал в официальном Telegram-канале: "Зафиксировано два "прилета" вражеских ракет в объект критической инфраструктуры в области. Сейчас применяются аварийные отключения света. На месте работают экстренные службы. Информация уточняется".

Жители Харькова сообщили, что электричество исчезло сразу после взрыва. Вместе с этим перестал работать метрополитен. Отдельные поезда остановились в тоннелях, а внутри есть люди. Однако их обязательно выведут, о чем сообщил спикер метрополитена Алексей Битнер в комментарии "Суспильному".

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Утром оккупанты ударили по Киеву. Разрушения были зафиксированы в двух районах столицы. Одна из ракет попала по объекту критической инфраструктуры. В ВС ВСУ объяснили, что рашисты применили "баллистику".

Новая воздушная тревога была объявлена примерно в 14:30. Чуть позже сигналы зазвучали в западных областях.

Сообщалось о работе ПВО во многих областях — Николаевской, Одесской, Винницкой, Ивано-Франковской, Киевской и Хмельницкой.

В Днепре рашисты ударили по многоквартирному дому. На фото с места событий было видно, что разрушен как минимум один подъезд. Информация о пострадавших и жертвах на момент написания новости не поступала.

Попадание в объект критической инфраструктуры зафиксировано и во Львовской области. В ОВА предупредили, что из-за этого возможны перебои со светом и водоснабжением.

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