Исполняющий обязанности министра энергетики Артем Некрасов назначил нового руководителя акционерного общества "Украинские распределительные сети". Им стал Александр Похилко, с которым Некрасов долгое время работал на разных должностях и биография которого вызывает большие сомнения в его профессиональной компетентности. Об этом говорится в публикации издания Телеграф.

"УРМ" - это компания, являющаяся оператором государственных пакетов акций в многочисленных облэнерго (Николаев-, Харьков-, Хмельницк-, Черкассы-, Тернополь-, Запорожьеоблэнерго). "На рынке эту кадровую ротацию уже назвали рейдерским захватом, за которым может стоять бывший глава ведомства. Ведь, несмотря на скандальную отставку Галущенко, руководить министерством, фактически, остается человек, которого считают близким к нему", - говорится в материале.

Издание напоминает, что и. о. министра энергетики Артема Некрасова считают прямой креатурой его предшественников, ключевых фигурантов "миндичгейта" Германа Галущенко и Светланы Гринчук. Галущенко назначал Некрасова на должность директора ГП "Гарантированный покупатель", а Гринчук сделала первым заместителем министра. Нынешнего главу ведомства не рассматривают в качестве постоянного кандидата даже в "длинном списке", поэтому очевидным в такой ситуации является решение как можно скорее сменить руководство в наиболее прибыльных и легких для получения контроля компаниях, входящих в спектр влияния Минэнерго.

В рамках "рейдерского захвата" "УРМ" был уволен и. о. директора Артем Мартынюк, которого давлением заставили написать заявление по собственному желанию, и назначен давний соратник Некрасова - Александр Похилко. "При этом наблюдательный совет УРМ, который должен был бы стать предохранителем от резких и политически мотивированных кадровых решений, фактически оказался бессильным и без лишних вопросов проголосовал за назначение Похилко. По этому поводу на сайте "УРМ" не появилось ни одной новости, так же как и не было пресс-релиза на сайте Минэнерго. Хотя обычно новых руководителей стратегических предприятий презентует министр или как минимум профильный заместитель", - говорится в статье.

Авторы отмечают, что Некрасов и Похилко долгое время работали вместе в разных организациях. В 2000-х оба работали на "Сумыоблэнерго": Похилко руководил финансами, Некрасов был юрисконсультом. Следствием сотрудничества стало уголовное дело против Похилко за растрату имущества(приговор был вынесен в 2011 году, вину Похилко признал) и сомнительные сделки с недвижимостью. Далее, во время работы Похилко и. о. гендиректора ГП "Зоря-Машпроект", Некрасов был начальник юротдела. Именно в этот период, по данным НАБУ, на заводе процветала схема по выводу средств (более 1,3 млрд грн) через офшорную компанию Vasvik Marine Consultants и фиктивные агентские договоры. И Некрасов, и Похилко фигурируют в материалах следствия.

Когда в 2020-2021 годах Похилко возглавлял ГП "Калушская ТЭЦ-Нова" (2020-2021), Некрасов уже был его советником. Итогом "успешного управления" со стороны этого тандема стало увольнение, потому что Похилко не допустил аудиторов Минэнерго к проверкам из-за резкого роста кредиторской задолженности. По данным следствия, руководители ПАО "Шахта "Надежда" и ГП заключили заведомо убыточные договоры купли-продажи угля с ООО "ВТО "Украинский национальный продукт". Была установлена схема с привлечением более 10 подставных фирм-"прокладок".

Также Похилко имел отношение к убыткам "Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" и КП "Гортепловодэнергия" в Каменце-Подольском. По инсайдерской информации, сумма убытков на последнем составляла около 20 млн грн за несколько месяцев, из-за такого "хозяйствования" компания не смогла получить кредит на модернизацию от ЕБРР.

