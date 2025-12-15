В последнее время некоторые информационные сайты в Украине распространяют заказные материалы относительно Вадима Ивановича Гордиевского.

Такие сообщения содержат откровенную клевету, спекуляции и манипулирование устаревшими данными.

В связи с этим пресс-служба Гордиевского уполномочена заявить, что обнародованная информация не соответствует действительности.

Обвинения в нарушении законодательства Украины и других государств не имеют никаких оснований.

В настоящее время в Украине не существует уголовного дела, по которому проходил бы Гордиевский даже в статусе свидетеля.

Выдумки о нарушении иностранного законодательства вообще идут в разрез с реальностью.

Адвокаты Гордиевского начали подготовку судебных исков для защиты чести и достоинства.

Информационная атака на Гордиевского совпала по времени с усилением борьбы украинского государства с нелегальными финансовыми сервисами, сотрудничающими с компаниями страны-агрессора.

С большой вероятностью можно утверждать, что именно среди таких бизнесменов может оказаться заказчик кампании по дискредитации украинских граждан и государства в целом.

Ведь распространенная информация фактически имеет целью вызвать конфликт между Украиной и партнерами в пользу страны-агрессора.

Пресс-служба Гордиевского призывает СМИ не распространять непроверенную информацию и обращаться за комментариями: GordievskiyPress@proton.me