На войне погиб украинский фотограф и писатель Юрий Костышин, более известный по псевдо "Кот Характерник", сообщил проект "Недописанные".

Как отмечается, он воевал в составе 44-й отдельной артиллерийской бригады (ОАБр). Также Костышин является ветераном АТО и автором книги "Абидобраніч", сборника текстов и фотографий военного времени, созданных на линии фронта.

Юрий Костышин - что о нем известно

Юрий Костышин родился 10 марта 1977 года в Тернополе. Ряды ВСУ добровольно пополнил еще в 2015 году. Служил в составе 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Известно, что он был участником обороны Киева, Донецкой и Запорожской областей.

В одном из своих интеврью Костышин признавался, что хотел бы быть фотожурналистом журнала National Geographic.

Говоря о своем псевдо "Кот Характерник", Юрий Костышин отмечал, что еще в школе одноклассники называли его "Котом".

"А "Характерник" добавилось... это нежелание быть причастным к чему-то причудливому... В 2015 году мы стояли на нуле, на наблюдательном пункте. Я жег костер. Это был день. И я так сел — у меня тогда была выбритая голова, была казацкая челка. И я так себя сфотографировал на фоне костра. И мой одногруппник, увидев эту фотографию, говорит: "Ты как настоящий характерник". Ну, думаю, это так круто звучит", - рассказывал Костышин.

