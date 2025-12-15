Живучесть и эффективность этой платформы на поле боя остается под вопросом.

На временно оккупированной территории Украины заметили российских захватчиков на роботизированной наземной платформе "Омич". Речь идет о безэкипажной гусеничной платформе с дистанционным управлением.

Враг использует ее неподалеку от линии фронта, сообщает аккаунт TheDeadDistrict в соцсети Х. Ранее российская пропаганда демонстрировала этот комплекс как огнеметную платформу.

Украинское издание "Милитарный" рассказывает, что россияне позиционировали этот НРК как средство для штурмовых действий и поражения укреплений. Он был оснащен реактивным пехотным огнеметом "Шмель".

Видео дня

Авторы отмечали, что платформа оккупантов имеет компактные габариты, гусеничное шасси. Она предназначена для использования в зоне прямого огневого контакта.

"Сравнение визуальных признаков – компоновки корпуса, шасси и размещения вооружения – свидетельствует, что на новых кадрах зафиксирован тот же тип НРК "Омич". Таким образом, видео с оккупированной территории подтверждает не демонстрационное, а по меньшей мере ограниченное полевое применение этой роботизированной платформы", – говорится в материале.

Однако живучесть и эффективность этой платформы на поле боя остается под вопросом. Авторы объяснили, что подобные НРК уязвимы к артиллерии, FPV-дронам и средствам РЭБ.

Российское вооружение – другие новости

Россияне начали оснащать дроны типа "Герань-2" авиационной ракетой Р-60. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рассказали, что к такому решению враг прибегнул с целью поражения украинских вертолетов и самолетов, которые охотятся на российские беспилотники.

Кроме того, оккупанты начали запускать "Шахеды" с двойной боевой частью. Теперь ее общий вес составляет 100 килограммов.

Вас также могут заинтересовать новости: