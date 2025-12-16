Каждому украинцу стоит ознакомиться с тем, что за народный праздник сегодня в Украине отмечается с давних времен. 16 декабря - интересная дата, с которой в наших обычаях связано несколько важных для родителей верований. Христиане чествуют древнего пророка, а в мире проводится шуточное мероприятие.
Какой сегодня праздник в мире
Альпинисты и любители горных прогулок отмечают День покорения вершин. Его цель - призвать людей любить природу, наслаждаться путешествиями и не бояться сложных вызовов.
Также 16 декабря проводится юмористическое торжество - День странных игрушек, посвященный забавным и необычным игрушечным изделиям.
Некоторые праздники сегодня отмечаются в отдельных странах - День независимости Казахстана, День спорта в Таиланде, День примирения в ЮАР.
Какой сегодня праздник в Украине
16 декабря является датой рождения таких прославленных уроженцев нашей страны: писательницы Варвары Чередниченко, композитора Александра Некрасова, военного и писателя Мирослава Мамчака, театрального актера Ярослава Муки.
В Украине официально сегодня праздник не наступает, а также нет всеобщего выходного. Поэтому для украинцев это будет обычный будний день.
Какой сегодня праздник церковный
Ветхозаветному пророку Аггею молятся по новому православному календарю. У него просят семейного согласия, примирения с близкими, оздоровления. В старом стиле праздник сегодня посвящался епископу Иоанну Молчальнику, который стал отшельником в Иудейской пустыне.
Какой сегодня праздник в народе
Наши предки наблюдали за снегопадом и по нему составляли приметы о будущей погоде:
- если снег падает ровным слоем, то будет потепление, а если холмами, то морозы усилятся;
- мокрый снег предвещает долгие заморозки, а сухой - скорое повышение температуры;
- северный ветер сулит сильную вьюгу;
- если поют снегири, то на Рождество будет тепло и ясно.
В сегодняшний день есть необычный ритуал на удачу - нужно завершить дело в полной тишине и ни с кем не разговаривать. Удачным праздник 16 декабря считается для родителей. Чтобы ребенок был счастливым и здоровым, нужно помолиться за него Аггею, поставить в церкви свечу за благополучие, а также заняться совместным делом.
Что нельзя делать сегодня
Для родителей в этот день также есть пара важных табу. Им запрещено кричать на детей и не выполнять свои обещания перед ними. Учитывая, какой сегодня церковный праздник, верующим не стоит лениться, поскольку праведный Аггей накажет бездельников. Также сегодняшняя дата неудачна для рыбалки.