16 декабря считается удачным днем для родителей.

Каждому украинцу стоит ознакомиться с тем, что за народный праздник сегодня в Украине отмечается с давних времен. 16 декабря - интересная дата, с которой в наших обычаях связано несколько важных для родителей верований. Христиане чествуют древнего пророка, а в мире проводится шуточное мероприятие.

Какой сегодня праздник в мире

Альпинисты и любители горных прогулок отмечают День покорения вершин. Его цель - призвать людей любить природу, наслаждаться путешествиями и не бояться сложных вызовов.

Также 16 декабря проводится юмористическое торжество - День странных игрушек, посвященный забавным и необычным игрушечным изделиям.

Некоторые праздники сегодня отмечаются в отдельных странах - День независимости Казахстана, День спорта в Таиланде, День примирения в ЮАР.

Какой сегодня праздник в Украине

16 декабря является датой рождения таких прославленных уроженцев нашей страны: писательницы Варвары Чередниченко, композитора Александра Некрасова, военного и писателя Мирослава Мамчака, театрального актера Ярослава Муки.

В Украине официально сегодня праздник не наступает, а также нет всеобщего выходного. Поэтому для украинцев это будет обычный будний день.

Какой сегодня праздник церковный

Ветхозаветному пророку Аггею молятся по новому православному календарю. У него просят семейного согласия, примирения с близкими, оздоровления. В старом стиле праздник сегодня посвящался епископу Иоанну Молчальнику, который стал отшельником в Иудейской пустыне.

Какой сегодня праздник в народе

Наши предки наблюдали за снегопадом и по нему составляли приметы о будущей погоде:

если снег падает ровным слоем, то будет потепление, а если холмами, то морозы усилятся;

мокрый снег предвещает долгие заморозки, а сухой - скорое повышение температуры;

северный ветер сулит сильную вьюгу;

если поют снегири, то на Рождество будет тепло и ясно.

В сегодняшний день есть необычный ритуал на удачу - нужно завершить дело в полной тишине и ни с кем не разговаривать. Удачным праздник 16 декабря считается для родителей. Чтобы ребенок был счастливым и здоровым, нужно помолиться за него Аггею, поставить в церкви свечу за благополучие, а также заняться совместным делом.

Что нельзя делать сегодня

Для родителей в этот день также есть пара важных табу. Им запрещено кричать на детей и не выполнять свои обещания перед ними. Учитывая, какой сегодня церковный праздник, верующим не стоит лениться, поскольку праведный Аггей накажет бездельников. Также сегодняшняя дата неудачна для рыбалки.

