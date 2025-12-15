Стрельцам мольфар посоветовал не обещать того, что они не смогут выполнить "уже завтра".

Эта неделя не про мягкие формулировки и сладкие обещания. Звезды говорят жестко, но честно: каждому знаку придется увидеть свои слабые места и сделать выбор, от которого уже не получится отмахнуться. Мольфар Макс Гордеев составил для УНИАН гороскоп на неделю, с 15 по 21 декабря 2025 года. Узнайте, что ждет каждый знак Зодиака.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

Ваш главный враг на этой неделе - ваша скорость. Остановитесь, пока не наговорили лишнего тем, кто этого не простит. Энергию лучше потратить на завершение старого, а не на сжигание мостов. Импульсивность сейчас будет стоить слишком дорого. Тело уже сигнализирует о перегрузке, но вы упорно игнорируете эти симптомы. Сделайте паузу сейчас добровольно, потому что позже вас остановят принудительно обстоятельства.

Телец

Иллюзия стабильности может сыграть с вами злую шутку. Не занимайте эмоции и деньги - обратно они не вернутся. Сейчас время строить жесткие личные границы, а не новые планы. Кто-то из вашего окружения проверяет вас на прочность, не поддавайтесь. Чувство собственности только оттолкнет человека, которого вы пытаетесь удержать силой контроля. Помните: скупой платит дважды, и на этой неделе это касается чувств.

Близнецы

Ваша двойственность сейчас не шарм, а зона риска. Кто-то внимательно слушает, чтобы использовать ваши слова против вас в самый неожиданный момент. Тишина на этой неделе - ваш самый надежный союзник. Не играйте в игры, правил которых вы до конца не знаете. Фильтрация информации - ваша главная задача, потому что среди шума вы пропускаете сигнал тревоги. Поверхностное отношение к серьезному обещанию станет вашим репутационным пятном.

Рак

Хватит оглядываться назад - там нет ничего нового, кроме старых обид, которые становятся токсичными. Отпустите гиперконтроль над близкими, иначе рискуете остаться наедине со своей правотой. Ваша "ракушка" сейчас не защищает, а изолирует от возможностей. Манипуляция молчанием или обидой - это игра, в которой проигрывают все, включая вас. Откройте окна в доме и в душе, пока воздух не стал душным.

Лев

Сиять надо осторожно, чтобы не ослепить тех, кто держит вашу лестницу. Ваше эго может стоить вам выгодного партнерства или дружбы. Снимите корону на пару дней - это убережет от головной боли и лишних конфликтов. Признайте ошибку первым. Те, кто аплодируют сейчас громче всех, первыми ждут вашего преткновения. Инвестируйте в навыки, а не во внешние атрибуты успеха, рассчитанные только на публику.

Дева

Ваш перфекционизм сейчас граничит с саморазрушением. Прекратите "чинить" людей вокруг, они не сломаны - они просто другие. Найдите ошибку в своем режиме отдыха, а не в чужой работе, иначе выгорание накроет вас внезапно. Ваша критика перестала быть конструктивной и стала токсичной для вашей же нервной системы. Позвольте хаосу существовать в малых дозах, иначе порядок раздавит вас своей тяжестью.

Весы

Попытка усидеть на двух стульях закончится падением. Дипломатия на этой неделе не сработает, придется выбирать сторону, даже если это больно. Компромисс сейчас - это лишь отсроченный конфликт, который взорвется позже. Будьте честными с собой. Страх быть для кого-то "плохим" превращает вас в заложника чужих желаний. Скажите твердое "нет" хотя бы раз на этой неделе, чтобы снова почувствовать почву под ногами.

Скорпион

Ваша подозрительность может создать врагов там, где их не было. Не играйте в детектива с теми, кто вас любит - рискуете найти то, чего нет. Интуиция кричит об опасности, но проверьте: это реальное предчувствие или ваша внутренняя паранойя? Раскапывая правду, будьте готовы, что она может ранить вас сильнее сладкой лжи. Ваш внутренний яд накапливается - выплесните его в спорт, а не на близких.

Стрелец

Ваш оптимизм мешает увидеть реальную яму под ногами. Не обещайте того, что не сможете выполнить уже завтра - репутацию восстановить будет трудно. Время спуститься с небес и проверить кошелек и документы. Удача любит подготовленных, а не самоуверенных. Бегство от проблем географически или ментально не поможет, если хаос у вас в голове. Деталь, которую вы сегодня считаете мелочью, во вторник станет огромной стеной.

Козерог

Вы строите стену, думая, что это крепость, но на самом деле это тюрьма. Делегируйте или упадете от истощения уже к выходным. Жесткость к другим сейчас вернется бумерангом в виде равнодушия к вам, когда вам понадобится помощь. Успех, достигнутый ценой полной эмоциональной изоляции, не принесет ожидаемого удовлетворения. Оглянитесь: вы лезете на вершину, но забываете проверить, к той ли стене приставлена лестница.

Водолей

Ваше желание свободы выглядит как бегство от ответственности. Не сжигайте мосты ради эфемерной идеи, которая исчезнет через неделю. Друзья рядом, но вы их не слышите из-за собственного внутреннего шума. Риск потерять важную связь сейчас максимальный. Ваша отстраненность воспринимается людьми как высокомерие, отталкивая нужных союзников. Иногда лучше побыть частью системы, чтобы понять, как ее изменить, а не просто отрицать все.

Рыбы

Розовые очки бьются стеклом внутрь - будьте осторожны. Кто-то пользуется вашей добротой, пока вы витаете в облаках и мечтах. Вернитесь в реальность: сейчас надо спасать себя и свои ресурсы, а не весь мир. Жертвенность создает долг, о котором никто не просил и который никто не отдаст. Прекратите ждать спасителя; единственный человек, способный вытащить вас из болота, смотрит на вас из зеркала.

