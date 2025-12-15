Эти животные значительно отличались от людей в отношении воспитания детей.

В 2004 году ученые, проводившие раскопки в Китае, обнаружили окаменелость, которая изменила человеческое представление о динозаврах. Речь идет о пситтакозавре, рогатом травоядном динозавре, который жил около 120 млн лет назад. Однако он умер не сам, ведь ученые нашли останки 34 его потомков, которые были вокруг него, пишет IFLScience.

"Это было одним из первых доказательств того, что среди динозавров существовала какая-то форма родительской заботы, и это могло объяснить, почему мы видим родительские инстинкты у современных птиц и рептилий. Мы не знаем, был ли этот пситтакозавр самцом или самкой, но идея, что родительская забота зависит от пола, является типичной для млекопитающих - это линза, которая часто мешает нам понять поведение динозавров", - подчеркивают в материале.

Исторически динозавры считались похожими на млекопитающих их времени, которые были верхушкой пищевой цепи и имели достаточно большие размеры. Однако они кардинально отличались от людей во многих аспектах, однако эти различия, вероятно, повлияли на формирование среды так же, как и на их поведение.

"Среди современных млекопитающих репродуктивный подход обычно предусматривает большие инвестиции в небольшое количество детенышей, которые уже на момент рождения имеют достаточно большие размеры. Несмотря на это, они достаточно долго остаются зависимыми от своих родителей", - отмечают в издании.

В то же время родители динозавров учитывали количество, подобно морским черепахам, где, как считается, только один из 1000 детенышей доживает до взрослого возраста. Динозавры откладывали много яиц и не всегда оставались рядом, чтобы увидеть, как вылупляются детеныши, которые были намного меньше взрослых особей.

Какими тогда же родителями были динозавры?

К примеру, зауроподы любили откладывать яйца и исчезать, оставляя своих детенышей бороться за выживание в вулканических пустынях. Однако для спинозавра это было нормой.

"Мы склонны смотреть на динозавров с точки зрения млекопитающих. Мы автоматически предполагаем, что это будет похоже на маму-гризли, которая ведет своих детей куда-то, но птицы - это живые динозавры, и у птиц оба родителя часто играют очень важную роль. Оказывается, что у самых "примитивных" или "базовых" птиц родительская забота самцов является фактически нормой. Это птицы, которые в некотором смысле ближе всего к динозаврам. Такие, как эму, нанду или казуар", - отметил для IFLScience эксперт по спинозаврам доктор Низар Ибрагим.

Кроме того, по его словам, были динозавры, которые высиживали яйца.

"Поэтому я думаю, что [этот самец спинозавра и его потомство] были для нас способом оспорить эти представления, которые имеют люди", - добавил эксперт.

Поэтому динозавры-малыши переживали все: от одиноких боев в пустыне до объятий с мамой или папой. Это свидетельствует о том, насколько они отличались не только от млекопитающих, но и друг от друга.

