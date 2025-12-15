Бразильский пророк Атос Саломе выделил самую опасную угрозу 2026 года.

Бразильский пророк Атос Саломе, которого часто называют "Живым Нострадамусом", выступил с тревожным предупреждением о том, исполнения какого именно предсказания он "боится больше всего". Мистик изложил довольно внушительный список событий, которые, по его мнению, развернутся в 2026 году.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Среди своих прогнозов Саломе предрек экономические кризисы, усиление международных конфликтов, способных спровоцировать Третью мировую войну, рост цифровых валют и появление новой смертельной болезни, которая может вызвать "полный хаос", пишет UNILAD.

Что бразильский Нострадамус "предсказал" на 2026 год

Однако во время недавнего интервью изданию Саломе выделил одну конкретную угрозу — разрушительные солнечные бури.

Самопровозглашенный провидец заявил, что "последовательные доказательства" указывают на то, что это космическое погодное явление произойдет в начале марта 2026 года.

"Начиная с 2024 года солнечная активность достигла пика и демонстрирует заметную тенденцию к усилению нестабильности. Это не преувеличение. Это отражает реальный физический риск, который растет месяц за месяцем", — пояснил Саломе.

По его словам, солнечные бури сейчас кажутся наиболее вероятным сценарием, который окажет такое мгновенное влияние на повседневную жизнь, и это подкреплено надежной наукой. Саломе подчеркнул: "Это заслуживает полного внимания. Не из-за страха, а скорее из-за измеримых сигналов, совпадающих с потенциальными отключениями электроэнергии, сбоями связи и технологическими нарушениями в пострадавших регионах".

Хотя другие его прогнозы на 2026 год также вызывают беспокойство, они развиваются в рамках малых, постепенных циклов, тогда как солнечная активность может ударить "стремительно, без особого предупреждения".

"Именно поэтому я рассматриваю это как один из самых чувствительных и рискованных моментов 2026 года", — подчеркнул Саломе, добавив, что солнечные бури могут вызвать массовые сбои в работе систем и масштабные отключения электричества.

Некоторые ученые это подтверждают

Согласно NASA, солнечная буря — это выброс частиц, магнитных полей и вещества, направленный Солнцем в солнечную систему. Когда этот поток нацелен на Землю, такие экстремальные погодные явления могут возмущать магнитное поле планеты, потенциально вызывая блэкауты, о которых предупреждает Саломе.

Тем не менее, космическое агентство отмечает, что эти события вряд ли окажут прямое воздействие на людей на поверхности Земли.

Предупреждения Саломе нашли некоторую поддержку в научном сообществе. Текущий солнечный цикл начался в ноябре 2024 года и, как ожидается, завершится в марте 2026 года. NASA объясняет, что примерно каждые 11 лет, во время пика солнечного цикла, магнитные полюса Солнца меняются местами, и звезда переходит из спокойного состояния в активное и бурное.

Разумеется, наша планета и раньше переживала солнечные бури. Самая известная произошла в сентябре 1859 года и получила название "Событие Кэррингтона". Она остается самой сильной геомагнитной бурей из когда-либо задокументированных. Согласно исследованию Геофизического института Университета Аляски, она вызвала ослепительные полярные сияния и спровоцировала пожары на телеграфных станциях.

Ранее УНИАН сообщал, что из предсказаний Нострадамуса и Бабы Ванги сбылось в 2025 году.

