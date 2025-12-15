Это нужно сделать перед самой стиркой джинсов.

Скорее всего, у многих людей был случай, когда они вынимали вещи из сушилки и обнаруживали, что они растянулись или деформировались во время стирки. Это неприятно, особенно если такое происходит с вашими любимыми джинсами. Чтобы такого не произошло, эксперты Good Housekeeping Institute советуют перед стиркой всегда застегивать молнии и пуговицы.

Если вы сделаете это перед тем, как бросить джинсы в стиральную машину, то они сохранят свою идеальную форму и не зацепятся за другие вещи.

"Также разумно потратить минутку, чтобы проверить карманы на наличие салфеток или квитанций и вывернуть джинсы наизнанку, чтобы минимизировать истирание, которое приводит к выцветанию, а также износ, который может происходить вдоль краев, карманов, ширинки и пояса", - отмечают в материале.

Однако если ваши джинсы имеют разрывы или потертые края, то можете положить их в большой сетчатый мешок или закрепить отверстия с помощью зажимов для носков, чтобы предотвратить дальнейшую потертость.

"После того как вы подготовили джинсы к стирке, так же тщательно подойдите к выбору настроек стирки. Идеально подойдет холодная вода и короткий деликатный цикл (например, настройки для деликатных вещей или цветных вещей). Мы также рекомендуем выбирать стиральный порошок, разработанный для темных цветов, чтобы джинсы дольше сохраняли яркий вид", - добавили эксперты.

Также специалисты не советуют стирать джинсы после каждой носки. Если они не грязные и не растянулись, их можно носить 3-4 раза перед стиркой. Менее частая стирка сохраняет прочность ткани и удобную посадку, уверяют эксперты.

