Несколько дней назад российское "Радио Судного дня" передало серию зловещих сообщений. Это вызвало в Европе опасения, что страна-оккупант готовится к более масштабной войне, пишет Daily Mail.

Радиоканал, известный как UVB-76, транслировал несколько кодированных сообщений на прошлой неделе: три сигнала в понедельник и еще восемь в среду. В каждом из них содержался набор цифр и букв, включая кодовые слова

Каждое из загадочных сообщений содержало набор цифр и букв, включая кодовые слова "перечница", "перенаем", "пабодолл", "спинобаз", "фригория", "опальный", "сноповый" и "мюоносвод".

В общем прозвучало аж 15 сообщений за неделю. Однако их значение и адресат остаются загадкой. В пятницу станция, казалось, транслировала слабый звук музыки и длительные импульсы морзянки.

"Российская коротковолновая станция, которую прозвали "Жужжалка" или "Радио Судного дня", работает с 1970-х годов, в основном транслируя постоянный, жуткий гул, похожий на звук неисправного прибора. Однако эксперты предполагают, что UVB-76 связан со стратегическим военным командованием России, возможно, для отправки секретных приказов вооруженным силам страны или агентам, действующим за рубежом", – сказано в материале.

Авторы отмечают, что обычно частота появления таких загадочных сообщений возрастает во время глобальных кризисов, таких как война в Украине. Это заставило министра вооруженных сил Великобритании Ала Карнса предупредить, что Европа может оказаться на грани войны.

Российские СМИ 14 ноября сообщали, что таинственный сигнал временно исчез после того, как украинский беспилотник повредил соседние электростанции. С конца ноября станция выпускает волны новых сообщений, включая серию кодов, где прозвучало и название страны-члена НАТО Латвия. И это упоминание вызвало большое беспокойство, учитывая опасно высокий уровень напряженности между Россией, Украиной и НАТО.

"Если Россия нападет на Латвию, это повлечет применение статьи 5 НАТО, которая предусматривает, что все члены международного альянса, включая США, будут защищать друг друга, что потенциально может привести к полномасштабной ядерной войне", – считают авторы материала.

Часы Судного дня

В январе 2025 года так называемые часы Судного дня перевели еще на секунду ближе к полуночи. Этот показатель – ближайший к полуночи за всю 78-летнюю историю проекта.

В частности, ученые обеспокоены сотрудничеством в разработке ядерных программ таких стран, как Северная Корея, Россия и Китай.

