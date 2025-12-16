Есть множество безопасных приемов, которые помогут смягчить ткани во время стирки в машинке.

Часто в социальных сетях или на форумах рекомендуют добавлять в стиральную машинку уксус, чтобы смягчить ткань и устранить неприятные запахи. Но не вредит ли этот лайфхак самому прибору?

Профессионалы по уборке советуют игнорировать этот способ, рассказывает ресурс Good Housekeeping. Кэролин Форте, исполнительный директор лаборатории ухода за домом и уборки Good Housekeeping Institute объяснила, что добавление уксуса – не лучшая идея, особенно если делать это при каждом запуске машинки.

"Мы не рекомендуем регулярно добавлять уксус в стиральную машину. Со временем это может привести к повреждению шлангов и внутренних деталей машины. Один раз за некоторое время, вероятно, не повредит, но делать это часто не стоит. Я бы рекомендовала вместо этого использовать средство для полоскания тканей, чтобы устранить запахи и смягчить ткани", – пояснила она.

Поэтому лучше использовать средства, специально предназначенные для стиральных машин. Такие ингредиенты, как уксус, могут повредить прибор.

Как смягчить ткань без добавления уксуса

Есть множество безопасных приемов, которые помогут смягчить ткани во время стирки в машинке. В частности, можно использовать кондиционер для белья или специальный смягчитель.

Также необходимо добавлять правильное количество средства для стирки. Остатки могут сделать ткань жесткой. Если вы заметили, что одежда стала жесткой или после стирки на ней осталась пена, Форте рекомендует запустить дополнительное полоскание.

Не менее важно избегать перегрузки стиральной машины, чтобы одежда могла свободно двигаться в барабане.

Какие привычки портят одежду во время стирки

Ранее мы рассказывали о распространенных привычках, которые портят вашу одежду во время стирки. Среди них – использование горячей воды. Современные синтетические ткани просто не выдержат многократной стирки в горячей воде.

Ошибкой является также использование одного режима стирки для всех циклов. Необходимо учитывать объем загрузки, степень загрязнения и тип ткани, которую вы стираете.

