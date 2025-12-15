Культура любит теплый климат и очень чувствительна к заморозкам.

В Украине начали выращивать арахис в промышленных масштабах. В Харьковской области в этом сезоне под культуру было отведено почти 35 гектаров, а в Черниговской - 5 гектаров.

Издание Seeds пишет, что средняя урожайность культуры по результатам сезона составила около одной тонны с гектара. Культура вполне способна адаптироваться к климату Харьковской области, отмечает главный агроном Геннадий Малый.

"Этот сезон требовал адаптации технологии к нашим условиям. Для нас это не просто эксперимент, а практическое изучение возможности промышленного выращивания арахиса", - говорит специалист.

Малый добавляет, что пока специализированная техника для арахиса в Украине практически отсутствует, поэтому часть операций пришлось выполнять вручную.

На основе полученных в этом сезоне показателей фермеры планируют дальнейшую культивацию и масштабирование выращивания арахиса.

Следует отметить, что арахис - теплолюбивая культура, которая требует интенсивного солнечного света и очень чувствительна к заморозкам. Его плоды созревают под землей, поэтому арахис окучивают, как картофель. Высаживают арахис обычно в мае месяце.

По данным министерства сельского хозяйства США, мировое производство арахиса в 2025 году составляет 52,4 млн тонн. Среди стран-производителей первое место с большим отрывом удерживает Китай - 19 млн тонн, или 36% рынка. Далее располагаются Индия с 7,5 млн тонн (14%), Нигерия с 5,2 млн тонн (10%), США с 3,4 млн тонн (6%) и Мьянма с 1,8 млн тонн (3%).

В Украине начали выращивать еще одно растение, которое не присуще нашей флоре. Речь идет о хлопке – эту культуру используют для производства пороха. Климатологи отмечали, что погодные условия на юге Украины в целом отвечают требованиям хлопка – однако к урожайности и экономической целесообразности его культивации были вопросы.

Общий урожай зерновых и масличных культур в этом году ожидается на уровне 81,4 миллиона тонн, что будет улучшением прошлогоднего показателя в 79 млн тонн. Такие объемы могли бы способствовать увеличению украинского экспорта за границу, однако ключевым в этом вопросе будет преодоление логистических вызовов.

