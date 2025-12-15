Некоторые образцы были собраны сотни лет назад в местах обитания, которые сейчас могут уже не существовать.

Ученые открыли девять новых видов бабочек, которые десятилетиями оставались незамеченными, оставаясь где-то в 80 тысячах ящиков коллекции чешуекрылых Музея естествознания в Лондоне, пишет Newsweek.

В исследовании, опубликованном в научном издании Zootaxa, автор работы, эксперт по бабочкам-волосокрылым Кристоф Фейнель, объяснил, что современные методы ДНК-анализа позволили "заговорить" даже музейным образцам возрастом более ста лет. Сравнивая современную ДНК с генетическим материалом, полученным из старинных экземпляров, ученые смогли распутать древние таксономические путаницы и выявить значительно больше биоразнообразия, чем считалось ранее.

Бабочки-"двойники" и ДНК-анализ

Международная команда использовала географический, морфологический и молекулярный анализ, чтобы проверить, были ли образцы правильно идентифицированы. Задача осложнялась тем, что многие бабочки чрезвычайно похожи между собой, ведь разные виды часто "копируют" внешность друг друга.

Благодаря современному секвенированию ДНК исследователям удалось выделить генетический материал даже из лапок бабочек, собранных более века назад, и сравнить его с ДНК других, внешне сходных видов. В результате было зафиксировано девять ранее неизвестных науке видов.

В Музее естествознания отмечают, что коллекция чешуекрылых является одной из старейших и крупнейших в мире. Она насчитывает 12,5 миллиона наколотых образцов и еще около миллиона сохраненных в бумаге, размещенных в 80 тысячах ящиков. Среди них - 125 тысяч так называемых типичных образцов, которые являются эталонами для описания видов.

Исследователи сосредоточились на группе Thereus - бабочках с подобной голубой окраской. Ранее считалось, что эта группа состоит только из пяти видов, однако новые данные существенно расширили это представление.

Новые названия и угроза исчезновения

Часть новооткрытых видов назвали в честь регионов, где их впервые собрали, другие - в честь ученых, посвятивших жизнь изучению этих насекомых. Один из видов получил название T. confusus - как ироничный намек на сложную "таксономическую головоломку", с которой столкнулись исследователи. В целом, говорится в статье, было исследовано более 1000 образцов, взятых из коллекций насекомых указанного музея.

"Музей заботится о пяти миллионах образцов бабочек, что составляет около 6 процентов всей коллекции", - заявила доктор Бланка Уэртас, главный куратор бабочек Музея естественной истории.

Ученые отмечают: некоторые образцы были собраны более ста лет назад в местах обитания, которые сейчас могут уже не существовать. Это означает, что вновь выявленные виды, вероятно, под угрозой исчезновения.

Исследователи надеются, что официальное описание новых видов поможет лучше понять многообразие бабочек и позволит природоохранникам эффективнее защищать уязвимые виды.

Больше открытий

