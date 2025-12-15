Президент Украины готов отказаться от немедленного вступления страны в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский испытывает США и Европу на прочность, предлагая отказаться от стремления Украины вступить в НАТО в рамках сделки по прекращению войны с Россией. Вместо этого украинский лидер хочет заключить с рядом стран сеть соглашений, которые были бы аналогичны Статье 5 о коллективной обороне, лежащей в основе военного альянса.

Это возлагает на президента США Дональда Трампа и европейских лидеров ответственность подкрепить делом свою часто декларируемую поддержку независимости Украины, приняв твердые обязательства по применению военной силы в случае любого будущего нападения России, пишет Bloomberg.

Сообщается, что в Берлине проходят переговоры с участием делегации США, в которую входит посланник Трампа Стив Уиткофф. Признаки того, что они готовы дать отпор кремлевскому диктатору Владимиру Путину, не обнадеживают, даже несмотря на предупреждение главы НАТО Марка Рютте европейцам о том, что они "станут следующей целью России", если этого не сделают.

"Коалиция желающих", состоящая из более чем 30 стран, не желает направлять какие-либо силы в Украину до заключения перемирия. И даже тогда они не планируют размещать их в прифронтовых зонах; Трамп уже исключил возможность использования сухопутных войск США. Россия по-прежнему враждебно относится к присутствию любых солдат из стран НАТО в Украине.

"У Украины есть основания настаивать на "железных" гарантиях после опыта с Будапештским меморандумом 1994 года, когда Россия вместе с США и Великобританией обязалась уважать ее территориальную целостность и воздерживаться от применения военной силы в обмен на отказ Киева от советского ядерного арсенала. Когда настал критический момент, этот документ не предоставил Украине никакой защиты", - говорится в материале.

Многие лидеры не желали поддерживать заявку Украины на вступление в НАТО, так что в этом смысле предложение Зеленского является признанием политической реальности, пишет СМИ.

Тем не менее, война России против Украины остается самым серьезным вызовом безопасности Европы за последние десятилетия. Зеленский дает понять: независимо от того, будет ли Украина в НАТО или нет, решение проблемы требует твердых обязательств со стороны союзников.

